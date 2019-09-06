HABER

Dink cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi - Dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürü olan tutuksuz sanık Murat Bayrak, Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra TEM şubede çekilen görüntülere ilişkin eski cep telefonunu mahkemeye teslim etti

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davada, dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürü olan tutuksuz sanık Murat Bayrak, fail Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra TEM şubede çekilen görüntülere ilişkin eski cep telefonunu mahkemeye getirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Gün ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanıklar Muharrem Demirkale ve eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akyürek katıldı. Tutuksuz 5 sanığın hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanık ve avukatlara tanık beyanlarına ilişkin görüşleri soruldu.

Cumhuriyet savcısı, tanık beyanları dikkate alınarak, MİT görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesine ilişkin verilen ara karardan geri dönülmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ayrıca, tutuklu sanıkların da mevcut delil durumuna göre bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu ise söz alarak savcılığın talebinin kabul edilmemesini talep etti.

Duruşmada daha sonra söz alan 4 tutuksuz sanık, haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılması istedi. Tutuksuz sanık Murat Bayram, görevli olduğu birlikteki komutanından izin alarak duruşmaya geldiğini, terörle mücadele ettiklerini belirterek, ''Bu dava gururuma dokunduğu için geldim. Olay tarihinde yüzbaşıydım. Şu anda albay olarak görev yapıyorum. FETÖ'cü olsam açığa alınır veya ihraç olurdum." dedi.

Tutuksuz sanık Bayrak, Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra izlettirilen görüntülere ilişkin birtakım iddiaların ortaya atıldığını, bu iddiaları çürütmek amacıyla o zaman kullandığı telefonu mahkemeye getirdiğini ve telefonun incelenmesini istediğini söyleyerek, hakkındaki adli kontrol talebinin kaldırılmasını istedi.

- Ercan Gün savunma yaptı

Tutuklu sanıklar da söz alarak tahliye talebinde bulundu. Talep ve görüşlerinin ardından hakkında yeni bir iddianame daha düzenlenen tutuklu sanık Ercan Gün ek ifade verdi.

Sanık Ercan Gün, örgütle bir irtibatının olmadığını, hakkında iddia edilen örgütsel bir jargon kullanmadığını öne sürerek, iddianamede suçlamaların hukuki olmadığını savundu. İlk iddianamede ByLock iddiasının bulunmadığını ancak yeni gelen iddianamede ByLock kullandığına dair suçlama bulunduğu anlatan sanık Gün, "Konuyla ilgili uzman olan Tuncay Beşikçi'den rapor aldık. ByLock kullanmadığım tespit edildi. Söz konusu bu raporu da mahkemeye sunduk." dedi.

Örgüt talimatının ardından Bank Asya'ya para yatırmadığını sadece akrabasının para gönderdiğini öne süren sanık Gün, bankaya TMSF el koyduktan sonra kendisinin para yatırdığını söyleyerek, ''Şayet örgütsel bir talimata uysaydım, TMSF el koyduktan sonra para yatırmazdım.'' dedi.

Sanık Ercan Gün, 2007 yılına kadar Zaman gazetesinde çalıştığını, daha sonra TGRT'ye geçtiğini belirterek, 2007 yılında Zaman gazetesinde çalıştığı için de suçlandığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve tahliyesini talep eden tutuklu sanık Gün, kendisiyle ilgili hazır bulunan iki tanığın dinlenilmesini istedi. Mahkeme heyeti hazır bulunan iki tanığın beyanlarını aldı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğleden sonra devam etmek üzere ara verdi.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
Aktaş: “Adamına göre muâmele yok”Aktaş: “Adamına göre muâmele yok”
Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntüOtizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet duruşma Hrant Dink

En Çok Okunan Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Mersin'de acı olay... Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

İstanbul Valiliği'nden 2019-2020 eğitim öğretim yılı için güvenlik önlemleri

İstanbul'da yeni dönem için güvenlik önlemleri alındı

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.