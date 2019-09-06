Dink cinayeti davası 26 Kasım'a ertelendi: 10 tanık dinlenecek

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aralarında FETÖ soruşturmasında itirafçı olan eski emniyet müdürü Yunus Dolar'ın da bulunduğu 10 tanığın dinleneceği duruşmalar, 26-27-28 Kasım tarihine ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Muharrem Demirkale ve Ramazan Akyürek'in bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık Ercan Gün, tutuksuz sanıklar dönemin Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'ün aralarında bulunduğu 5 sanık da duruşmaya katıldı.

ERCAN GÜN YENİ İDDİANAMEDEN İFADE VERDİ

FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında yeni bir iddianame düzenlenerek bu davayla birleştirilen gazeteci Ercan Gün, savunma yaptı. Gün, örgütle bir irtibatının olmadığını, ilk iddianamede hakkında Bylock iddiasının bulunmadığını ancak yeni gelen iddianamede Bylock kullandığına dair suçlama bulunduğunu belirterek "Konuyla ilgili uzman olan Tuncay Beşikçi'den rapor aldık. Bylock kullanmadığım tespit edildi. Söz konusu bu raporu da mahkemeye sunduk" dedi. Örgüt talimatının ardından Bank Asya'ya para yatırmadığını sadece akrabasının para gönderdiği de söyleyen Gün, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. o dönem Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan tutuksuz sanık Murat Bayrak da söz alarak Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra izlettirilen görüntülere ilişkin iddiaları çürütmek amacıyla o zaman kullandığı telefonu mahkemeye getirdiğini ve telefonun incelenmesini istediğini belirtti.