Dink cinayeti davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada ana dava hükümlüleri Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava sanığı 9 kişinin dava dosyasının, birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle ayrılmasına hükmedildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, savcılık, sanık ve taraf avukatlarının talepleri alındı. Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, duruşma savcısı Mehmet Yeşilkaya, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava sanığı 9 kişinin dosyasının, zaman aşımının dolması dikkate alınarak ayrılmasına ve dosyanın mütalaası için kendisine gönderilmesine karar verilmesini istedi. - Ana dava sanığı 9 kişi yönünden ayırma Taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 17 Ocak 2012'de haklarında verilen hükümler, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013 tarihli kararıyla kısmen bozulan ve kısmen onanan ana dava sanığı 9 kişinin dosyasının, iddianame ile evrakların tekamül etmesi, ilk açılan davanın geldiği aşama, geçirilen süre, bir kısım suçlamalarla ilgili zaman aşımı riski bulunması ve usul ekonomisi gibi nedenlerle ayrılması ve yeni bir esasa kaydedilmesine hükmetti.

Bu karara göre, "silahlı terör örgütü yöneticiliği, patlayıcı madde atma, mala zarar verme, yaralama ve tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçlarından yargılanan Erhan Tuncel, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan Yasin Hayal, "silahlı terör örgütüne üye olma ve tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından yargılanan Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Osman Hayal, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Ogün Samast, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender ile "ruhsatsız mermi bulundurmak" suçundan yargılanan Salih Hacısalihoğlu'nun dosyaları ayrılacak ve davaları başka bir esas numarası üzerinden görülecek. Delillerin tekamül etmesi nedeniyle, ayrılan 9 sanığın dosyasının suçlamalar yönünden mütalaasını hazırlaması için İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya'ya gönderilmesine karar veren heyet, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün, kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut olguların mevcudiyetini sürdürmesi gerekçesiyle bu hallerinin devamına hükmetti.