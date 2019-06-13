Dink cinayeti davasında 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanıklı davada, Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 95'inci celsesi görülen duruşmaya, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 3 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, eski jandarma görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti. Üç gün süren duruşmada, tanık olarak dinlenmesine karar verilen MİT görevlileri için kuruma yapılan yazıya MİT'in cevap vermemesi üzerine bu kişilerin ifadeleri alınamadı. Dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ise Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS bağlantısı için hazır bulundu. Ancak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemindeki arıza nedeniyle bugün dinlenemedi.

SAVCI 9 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası 9 sanığın birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğunu belirterek bu sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını ve dosyanın mütalaa için kendisine gönderilmesini talep etti.

ERCAN GÜN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Daha sonra talepleri sorulan sanıklardan Ercan Gün, "Örgüt üyesi olmadığım belirtildiği halde, etkin pişmanlıktan yararlanmak istememem iddianamede örgüt tavrı olarak değerlendirilmiş. O zaman itirafçı değil, iftiracı olmam isteniyor demektir" dedi. Gün, ByLock kullandığı iddiasına ise "ByLock kullandığım iddia ediliyor. Ama telefona ilişkin teknik kayıtlar birbirini tutmuyor. İlk kullanım ve son kullanım tarihleri arasında uyumsuzluk vardır. Adli emanette iki telefonum bulunmaktadır. İddia makamı bu telefonları ne zaman inceleyecek ve ben daha ne kadar bekleyeceğim? Telefonumdan alınan listede, 48 gazeteci, 8 emniyet amiri veya memuru, 4 savcı ve hakim, 3 avukat, 29 kişi kim olduğunu sim karta bakmadan bilmediğim kişi var. 25 yıldır polis ve adliye muhabirliği yapmış gazeteciyim. Bu hayatın akışında normaldir" diyerek tahliyesini talep etti.