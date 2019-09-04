Dink cinayetinde dönemin İstanbul Vali Yardımcısı tanık olarak ifade verdi

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör tanık olarak dinlendi. Güngör, Hrant Dink'in öldürülmeden bir hafta önce Agos'ta yazdığı ve 2004 yılında İstanbul Valiliği'nde MİT görevlileriyle birlikte yapılan görüşmeyi anlattı. MİT'in talebi üzerine Dink ile görüşme yaptıklarını söyleyen Güngör, "Asla tehdit veya gözdağı iması bile söz konusu değildir. Görüşme, resmi nezaket çerçevesinde oldu" dedi. Hrant Dink cinayetine ilişkin aralarında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski müdürlerinden Ramazan Akyürek, Sabri Uzun, Engin Dinç, Trabzon İl Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 76 sanıklı davada, dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör tanık olarak dinlendi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve sanık Muharrem Demirkale'nin cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Ali Öz ve Ahmet İlhan Güler'in aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları ve Dink ailesinin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, 24 Şubat 2004'te Hrant Dink ile İstanbul Valiliği'nde görüşme yapan dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör tanık olarak dinlendi.

"DİNK'LE GÖRÜŞME MİT'İN TALEBİ ÜZERİNE OLDU"

Bursa'dan SEGBİS yoluyla duruşmaya katılan Güngör, Bursa Vali Yardımcılığı'ndan Balıkesir Vali Yardımcılığı'na atandığını ancak halen Bursa'da ikamet ettiğini belirtti. 2002-2008 yıllarında İstanbul Vali Yardımcısı olarak çalıştığını kaydeden Ergun Güngör, MİT'in talebi üzerine Hrant Dink ile görüşme gerçekleştiğini anlattı. Güngör, "Ocak 2004'te Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'ın Ermeni okullarının hedef gösterildiği gerekçesiyle müracaat etmesi üzerine, bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Daha sonra Agos'ta Dink tarafından Sabiha Gökçen'in Ermeni asıllı olduğuna dair yazılan yazı toplumda infial yaratmıştı. Bu gelişmeler üzerine istihbarat biriminin talebiyle bu konuda oluşan hassasiyeti konuşmak üzere görüşme oldu" dedi.

"TEHDİT VEYA GÖZDAĞI İMASI BİLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Azınlıklardan sorumlu vali yardımcısı olması sebebiyle görüşmenin kendi odasında yapılmasının talep edildiğini ifade eden Güngör, "MİT görevlileri Özel Yılmaz ve Handan Selçuk talep edince ben de valinin izni ve talimatı olmadan bu görüşmenin olamayacağını söyledim. Valinin 'olur' vermesiyle bu görüşme gerçekleşti. Hrant Dink'i telefonla aradım. Habere konu bilgi ve belgeleri görmek istediğimizi belirttim ve davet ettim. Bu arada istihbarat görevlilerine, 'Sizi ne diye tanıtayım?' dedim. 'Arkadaş veya yakınım olduklarını söylememi istediler. Hrant Dink geldiğinde, Özel Bey ve Handan Hanım da içerdeydiler. Dink'e, akrabalarımın da olduğunu sakıncası olup olmadığını sordum. Sakınca olmadığını söyledi. Sabiha Gökçen haberlerinin kamuoyunda infial yarattığını söyledim. Ermeni cemaaat ve kurumlarını yönelik tehdit oluşturabileceğini söyledim. Hrant Dink de daha sonra yazısında bu görüşmeyi yazdı. Aynen yazdığı gibi bir görüşme oldu. Yazısında benim nezaketli üslubumu dile getirdi. Asla tehdit veya gözdağı iması bile söz konusu değildir. Konuştuk. Habere ilişkin evrakları bıraktı ve gitti. Evrakları MİT görevlileri aldılar. Bilgi ve hassasiyet paylaşımında bulunuldu. Bu görüşme öldürülmeden 2 yıl 11 ay önce oldu. Ancak Dink, görüşmeyle ilgili yazıyı bir hafta önce yazdığı için kamuoyunda Dink'in tehdit edildiği şeklinde algı oldu. Bunlar bizi zor duruma soktu. Görüşme, resmi nezaket çerçevesinde oldu" diye konuştu. Ergun Güngör, vali yardımcısı olarak herhangi bir kişinin koruma olarak görevlendirmekte yetkili olmadığını da ifade etti. Güngör, mahkeme başkanının "Görüşmede Dink'in hedef olabileceği söylendi mi?" şeklindeki sorusuna "Hayır. Ermeni cemaatine yönelik hassasiyet oluşabileceği, kitlesel tepkilerin önlenmesi amacıyla Dink'in yazılarına dikkat etmesi şeklindeydi" diye cevap verdi.