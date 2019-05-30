Dinlenirken bile elleriniz titriyorsa dikkat

Acıbadem Adana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, parkinson hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yönteminin henüz bulunmadığını belirterek, “Hastalığın tedavisindeki öncelikli hedef hastanın yaşam kalitesini korumak" dedi.

Dr. Ortaçbayram, parkinson hastalığının hareketlerin yavaşlaması, istirahat halindeyken ortaya çıkan kol ve bacaklarda titremeler, kaslarda katılık ve sertlik ve postür reflekslerinde azalma gibi 4 temel bulgusu olan ancak bunların yanında birçok diğer sistem bulgularının da olabildiği yavaş ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu kaydeden Dr. Cem Ortaçbayram, hastalarda bulguların büyük oranda tek taraflı başladığına ve yıllar içinde vücudun diğer tarafında da görülmeye başlayabileceğine dikkat çekti.

Yürüyüşünüzde değişiklikler olabilir

Parkinson hastalığındaki en önemli 2 belirtinin ellerde titreme ve hareketlerdeki yavaşlama olduğunu söyleyen Dr. Ortaçbayram, hastalık nedeniyle kişinin yürümesinin etkilenebileceğini ve yavaş yürüme ile beraber hastalığın ağırlıklı olduğu taraftaki kolu kullanmada da sıkıntı görülebileceğini ifade etti.