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Dinlenirken bile elleriniz titriyorsa dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Acıbadem Adana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.

Dinlenirken bile elleriniz titriyorsa dikkat

Acıbadem Adana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, parkinson hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yönteminin henüz bulunmadığını belirterek, “Hastalığın tedavisindeki öncelikli hedef hastanın yaşam kalitesini korumak" dedi.
Dr. Ortaçbayram, parkinson hastalığının hareketlerin yavaşlaması, istirahat halindeyken ortaya çıkan kol ve bacaklarda titremeler, kaslarda katılık ve sertlik ve postür reflekslerinde azalma gibi 4 temel bulgusu olan ancak bunların yanında birçok diğer sistem bulgularının da olabildiği yavaş ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu kaydeden Dr. Cem Ortaçbayram, hastalarda bulguların büyük oranda tek taraflı başladığına ve yıllar içinde vücudun diğer tarafında da görülmeye başlayabileceğine dikkat çekti.

Yürüyüşünüzde değişiklikler olabilir
Parkinson hastalığındaki en önemli 2 belirtinin ellerde titreme ve hareketlerdeki yavaşlama olduğunu söyleyen Dr. Ortaçbayram, hastalık nedeniyle kişinin yürümesinin etkilenebileceğini ve yavaş yürüme ile beraber hastalığın ağırlıklı olduğu taraftaki kolu kullanmada da sıkıntı görülebileceğini ifade etti.

Yüzünüz donuklaşabilir
Aynı bulguların yüzde olduğunda mimik hareketlerinin ve ifadelerin azaldığı ‘donuk yüz’ görünümünün ortaya çıktığını söyleyen Dr. Ortaçbayram, titremelerin özellikle ellerde ve hasta istirahat halindeyken görüldüğünün; ayaklarda, çene ve dudaklarda ise titremeye daha az rastlandığının altını çizdi.

Hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişiyor
Ailede parkinson hastasının varlığı, kırsal alanda yaşama, tarım ile uğraşma, sık kafa travmasına maruz kalma gibi durumların parkinson hastalığı için önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirten Ortaçbayram, “Parkinson kalıcı bir hastalık ve bulgularının süregelen tedavide bile zamanla şiddetlenebilir. Bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı hastalar yatağa bağımlı hale gelirken, bazı hastalar hafif semptomlarla günlük hayatını sürdürebiliyor. Hastalığın hangi hastada hızlı hangi hastada daha yavaş seyredeceğini önceden bilmek ise genelde mümkün olmuyor” dedi.

Yaşam kalitesini korumak öncelikli hedef
Parkinsonun yaşam süresini kısaltan bir hastalık olmadığını ve hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yönteminin de henüz bulunmadığını belirten Dr. Ortaçbayram, “Hastalığın tedavisindeki öncelikli hedef de hastanın yaşam kalitesini korumak. Uzman hekim tarafından nörolojik muayene sonrası hastalığın tanısı konulabilir. Bu tanı işleminde herhangi bir laboratuvar tetkiki yapılmaz ancak ihtiyaç görülmesi durumunda hekim tarafından belirlenecek bazı tetkikler tedaviyi destekleme amacıyla yapılabilir” diye konuştu.

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