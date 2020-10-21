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Dinlenme tesisi tuvaletinde doğurduğu bebeğini ölüme terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin tuvaletinde doğurduktan çöpe bırakarak ölümüne neden olan anne İstanbul’da gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde çalışan temizlik görevlisi dün gece saatlerinde çöpte bebek olduğunu fark etti.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin tuvaletinde doğurduktan çöpe bırakarak ölümüne neden olan anne İstanbul’da gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde çalışan temizlik görevlisi dün gece saatlerinde çöpte bebek olduğunu fark etti. Gördüğü karşısında büyük şok yaşayan temizlik görevlisi durumu tesis yetkililerine haber verdi. Tesis yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yeni doğduğu belirlenen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

Cani anne güvenlik kamerasıyla tespit edildi
Yeni doğan bebeğin ölümüne sebep olan şahsı bulmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dinlenme tesisi ile çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, Erzurum’dan İstanbul’a giden otobüste yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirledi.
Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen S.E. (39) JASAT ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gelen otobüste yakalanarak gözaltına alındı.
S.E.’nin işlemleri için Bolu’ya getirileceği öğrenildi.

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