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Dinlenme tesisinde 28 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 21:38 | Son Güncelleme

NİĞDE’de bir dinlenme tesisinin bahçesinde Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Dinlenme tesisinde 28 kaçak göçmen yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de bir dinlenme tesisinin bahçesinde Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
Niğde-Adana Karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin arka bahçesinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 1'i kadın 28 göçmen yakalandı. Ulukışla İlçe Polis Amirliği'ne götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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