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  4. Dinlenme tesisinde unuttu! Çanta bulundu ama... İçindeki 500 bin TL'lik altın çalındı

Dinlenme tesisinde unuttu! Çanta bulundu ama... İçindeki 500 bin TL'lik altın çalındı

04.09.2024 17:41
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Ankara'nın Evren ilçesinde 39 yaşındaki M.A.'nın dinlenme tesisinde unuttuğu çantadaki 500 bin lira değerindeki altın çalındı.

Dinlenme tesisinde unuttu! Çanta bulundu ama... İçindeki 500 bin TL'lik altın çalındı

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde, Evren ilçesi yakınındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Niğde'den Bursa'ya giden M.A., yolcu otobüsünün mola verdiği tesiste, içerisinde altınlarının olduğu çantayı unuttu. Bursa'da otobüsten inince çantasının olmadığını fark eden M.A., durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Şereflikoçhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesise gidip inceleme yaptı. Jandarma çantaya ulaşırken, içindeki 8 gram altın, 4 yarım altın, 4 ata altını, 2 tam altın ve 13 çeyrek altının çalındığı belirlendi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri 500 bin lira değerindeki altınları çalan şüpheli ya da şüphelileri arıyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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18.792,00
% 12,00
17:04
Anahtar Kelimeler:
Altın hırsızlık
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