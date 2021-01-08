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Dinlenme tesisindeki dehşet anları kameraya yansıdı

08.01.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Dinlenme tesisindeki dehşet anları kameraya yansıdı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan cipin dinlenme tesisine dalması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaraladığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan cipin dinlenme tesisine dalması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaraladığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Naci A. idaresindeki 65 NV 246 Nissan marka cip, bir anda yoldan çıkarak dinlenme tesisine daldı. Cip tesiste park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp yayaların arasına daldı. Naci A. daha sonra aracından inerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı. Kazada Naci A., eşi Semra Kahramanoğlu A. ve yayalar ve cipin çarptığı otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı.
O anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Hızla gelen cipin otomobil ve yayaların arasına dalması an be an görüntüye yansıdı. Kazanın ardından oluşan panik ve sürücüyü sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar da görüntü de yer aldı.

Dinlenme tesisindeki dehşet anları kameraya yansıdı

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