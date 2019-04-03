Dinlenme tesisinin tuvaletinde fenalaşan kamyon şoförü öldü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde kamyon şoförü Mehmet Gümüşsoy (44), mola verdiği tesisin tuvaletinde fenalaşıp, öldü. Kalp krizi geçirdiği sanılan Gümüşsoy'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Pamukova ilçezi D- 650 karayolu Turgutlu Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde mola veren kamyon şoförü Mehmet Gümüşsoy, tuvalete girdi. Mehmet Gümüşsoy, tuvalette fenalaşıp yere düştü. Tesis çalışanları tarafından fark edilen Gümüşsoy, çağırılan ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Gümüşsoy, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da yaşadığı belirtilen, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet Gümüşsoy'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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