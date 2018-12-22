Dinler Bahçesi'nde Büyükelçi Andrey Karlov anıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Dinler Bahçesi'nde düzenlenen ayinde 2 yıl önce uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anıldı.

Ankara'da 2016 yılında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki Dinler Bahçesi'nde anma ayini düzenlendi. Moskova Patrikhanesi din görevlisi Yuri Sergeev tarafından yönetilen ayine Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ve yardımcısı Vyacheslav Mikhaylov ile Antalya'da yaşayan Ruslar katıldı.

Ayin sonrası açıklama yapan Başkonsolos Oleg Rogoza, "Rusya kahramanı Büyükelçi Andrey Karlov'un feci bir olay sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Bu olayı unutmak mümkün değildir. Bugün Dinler (Hoşgörü) Bahçesi'nde bulunuyoruz. Türk makamları tarafından bize verilen izne istinaden burada bir ayin düzenledik. Bu ayin Moskova Patrikhanesi'nden gelen din görevlisi tarafından yapılmıştır. Terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren Büyükelçi Andrey Karlov anısına yapılan bir törendir. Antalya'da yerleşik yaşayan Rusların yani Ortodoks dinine mensup insanların katılımlarıyla gerçekleştirilen bir törendir. Bu ayinin düzenlenmesi için bize izin veren Türk makamlarına minnettarlığımızı dile getirmek isterim" dedi.

Moskova Patrikhanesi din görevlisi Yuri Sergeev de "İki yıl önce öldürülen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u saygıyla anıyoruz. Onun anısına dualar yapıyoruz. Ayrıca onun anısına Ankara'da ayin de yapacağız. 19 Aralık tarihinde başka başka şehirlerden gelen ve papazlardan oluşturulan heyetimiz Demre ilçesinde Karlov Caddesi'nde dualar etti. Biz de burada anma töreni için bulunuyoruz" diye konuştu.