Dinleyerek öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i 14 kez hatmetti

Zeynep Esra Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı ezberlemek için çok çabaladığını söyledi.

Burada ailesinin de yardımıyla kurslara giden Okur, hocasının kendisine Kur'an-ı Kerim yükleyip hediye ettiği müzik çalarla evdeki boş vakitlerinde kulaklık takıp ayetleri dinlemeye başladı.

İlçedeki Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan Okur ailesinin 5 çocuğundan biri olan Zeynep Esra (31), görme engelli olduğu için okuyamadığı Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek amacıyla dört yıl önce Dörtyol Kız Kur'an Kursuna kayıt yaptırdı.

Hocasının kendisine hediye ettiği müzik çalar sayesinde öğrenmenin biraz daha kolaylaştığını anlatan Okur, boş vakitlerini bu şekilde değerlendirdiğini aktardı.

Kur'an-ı Kerim'i okumanın hayatına daha da anlam kattığını vurgulayan Okur, "Önce namaz dualarını daha sonra sureleri ezberledim. Ardından hocam bir gün müzik çalara Kur'an-ı Kerim'i yükleyip bana hediye etti. Ben de evde kulaklık takıp dinlemeye başladım. Evde ezberleyip gidip hocama okudum. Bu sayede Kur'an-ı ezberledim. Ardından da hafızlık için 1,5 yıl çalıştım ve girdiğim sınavda başarılı oldum." diye konuştu.

- "Gözlerim görseydi daha çok Kur'an okurdum"

Sürekli tekrar yaptığını belirten Okur, herkesin Kur'an okuması gerektiğini ifade ederek, "Gözlerinin kıymetini bilip Kur'an okusunlar. Benim gözlerim yoktu bunu başardım, onlar da okuyabilir. Gözlerim görseydi daha çok Kur'an-ı Kerim okurdum fakat bunun daha çok mükafatı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

