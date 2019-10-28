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Dinleyerek öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i 14 kez hatmetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Doğuştan görme engelli Zeynep Esra Okur, dinleyerek öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i 14 kez hatmetmenin mutluluğunu yaşıyor - Engeline inat Kur'an öğrenen Zeynep, girdiği hafızlık sınavında da başarılı oldu - Hafız Okur: - "Gözlerinin kıymetini bilip Kur'an-ı okusunlar. Benim gözlerim yoktu, bunu başardım. Onlar da okuyabilir"

BURAK MİLLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğuştan görme engelli Zeynep Esra Okur, müzik çalar yardımıyla öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i 14'üncü kez hatim etti.

İlçedeki Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan Okur ailesinin 5 çocuğundan biri olan Zeynep Esra (31), görme engelli olduğu için okuyamadığı Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek amacıyla dört yıl önce Dörtyol Kız Kur'an Kursuna kayıt yaptırdı.

Burada ailesinin de yardımıyla kurslara giden Okur, hocasının kendisine Kur'an-ı Kerim yükleyip hediye ettiği müzik çalarla evdeki boş vakitlerinde kulaklık takıp ayetleri dinlemeye başladı.

Görme engeline rağmen Kur'an-ı çabaları sonucu öğrenen Okur, kursa başlamasından üç yıl sonra hatmetti.

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesinin ardından hafızlık için çalışmalara başlayan Okur, 2017 yılında Kayseri'de girdiği sınavla başarı göstererek hafız oldu.

Ezberlediğini unutmamak için sürekli tekrar yapan Okur, Kur'an-ı Kerim'i 14'üncü kez hatmetmenin mutluluğunu yaşıyor.

Zeynep Esra Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı ezberlemek için çok çabaladığını söyledi.

Hocasının kendisine hediye ettiği müzik çalar sayesinde öğrenmenin biraz daha kolaylaştığını anlatan Okur, boş vakitlerini bu şekilde değerlendirdiğini aktardı.

Kur'an-ı Kerim'i okumanın hayatına daha da anlam kattığını vurgulayan Okur, "Önce namaz dualarını daha sonra sureleri ezberledim. Ardından hocam bir gün müzik çalara Kur'an-ı Kerim'i yükleyip bana hediye etti. Ben de evde kulaklık takıp dinlemeye başladım. Evde ezberleyip gidip hocama okudum. Bu sayede Kur'an-ı ezberledim. Ardından da hafızlık için 1,5 yıl çalıştım ve girdiğim sınavda başarılı oldum." diye konuştu.

- "Gözlerim görseydi daha çok Kur'an okurdum"

Sürekli tekrar yaptığını belirten Okur, herkesin Kur'an okuması gerektiğini ifade ederek, "Gözlerinin kıymetini bilip Kur'an okusunlar. Benim gözlerim yoktu bunu başardım, onlar da okuyabilir. Gözlerim görseydi daha çok Kur'an-ı Kerim okurdum fakat bunun daha çok mükafatı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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