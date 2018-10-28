HABER

Dino Cup'ta veliler yarıştı çocukları izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 20:01 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dino Cup yelken yarışlarında, çocukları optimist sınıfında olan velilerin mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocukları optimist sınıfında olan anne ve babaların tekneler ile yarıştığı "Dino Cup" mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından İçmeler mevkisinde 8. Dino Cup yarışları düzenlendi. Yarış öncesi katılımcılar teorik bilgiler eşliğinde antrenman yaptı.

Antrenmanda veliler, kendilerine göre küçük olan teknelere alışmaya çalıştı. Bazı yarışmacılara antrenman sırasında çocukları da eşlik etti.

Hazırlanan parkurda şamandıra rotada yarışan büyükler zor anlar yaşadı. Özellikle şamandıra dönüşlerinde sık sık batanlar oldu. Tekneleri ters dönen yarışçılar, görevli antrenörlerin yardımı ile yarışa devam edebildi. Bazıları ise yarıştıkları tekneye bağlanan iple kıyıya çekildi.

Anne babaların yarışlarında hakemliği ise çocuklar yaptı. Çekişmeli ve eğlenceli geçen yelken mücadelesinin sonunda farklı kategorilerde dereceye girenlere kupaları verildi.

Optimist antrenörü Harun Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-15 yaş arası çocukların optimist sınıfında yelken sporu yaptığını söyledi.

Velilerin yorucu iş temposundan uzaklaşması ve çocuklarının neler yapabildiğini, yelken ile denizde nasıl mücadele edebildiklerini göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Çelik, güzel bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Yarışmada "En çok batan Dino" kupasını kazanan Mehtap Türk de çocuklarla gurur duyduğunu belirtti.

"Miss Dino"da birinci olan Huriye İnbat ise "İki çocuğumuz optimist sporcusu. Çocuklar zoru başarıyorlar. Zor bir yarış oldu. Aynı zamanda çok eğlenceliydi." diye konuştu.

Yarışta "Amatör Dino" kategorisinde Hasan İnbat, "Yelkenci Dino"da Hasan Şubaşı, "En yaşlı Dino" da ise Kaya Önal birincilik kupasının sahibi oldu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
132 kadın 2 milyon 852 bin 496 ilmekle Atatürk imzası yaptı132 kadın 2 milyon 852 bin 496 ilmekle Atatürk imzası yaptı
29 Ekim kutlamasında 'Andımız' skandalı! Bu da oldu29 Ekim kutlamasında 'Andımız' skandalı! Bu da oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Dino Cup Muğla optimist Yarış yelken

En Çok Okunan Haberler

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

İlginizi Çekebilir

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' skandalı!

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' skandalı!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.