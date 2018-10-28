Dino Cup'ta veliler yarıştı çocukları izledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocukları optimist sınıfında olan anne ve babaların tekneler ile yarıştığı "Dino Cup" mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından İçmeler mevkisinde 8. Dino Cup yarışları düzenlendi. Yarış öncesi katılımcılar teorik bilgiler eşliğinde antrenman yaptı.

Antrenmanda veliler, kendilerine göre küçük olan teknelere alışmaya çalıştı. Bazı yarışmacılara antrenman sırasında çocukları da eşlik etti.

Hazırlanan parkurda şamandıra rotada yarışan büyükler zor anlar yaşadı. Özellikle şamandıra dönüşlerinde sık sık batanlar oldu. Tekneleri ters dönen yarışçılar, görevli antrenörlerin yardımı ile yarışa devam edebildi. Bazıları ise yarıştıkları tekneye bağlanan iple kıyıya çekildi.

Anne babaların yarışlarında hakemliği ise çocuklar yaptı. Çekişmeli ve eğlenceli geçen yelken mücadelesinin sonunda farklı kategorilerde dereceye girenlere kupaları verildi.

Optimist antrenörü Harun Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-15 yaş arası çocukların optimist sınıfında yelken sporu yaptığını söyledi.