HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Dinozor araştırması: 2 milyon yıl boyunca 2,5 milyar T-Rex yaşamış

Dinozor araştırması: 2 milyon yıl boyunca 2,5 milyar T-Rex yaşamış

16.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmaya göre dünyada 2,5 milyar T-rex dinozor türü yaşamış olduğu tahmin ediliyor.

Dinozor araştırması: 2 milyon yıl boyunca 2,5 milyar T-Rex yaşamış

Bilim insanları dünyada 2 milyon yıl boyunca 2,5 milyar T-rex dinozor türünün yaşamış olduğu tahmininde bulundu.

Kaliforniya Üniversitesi, dinozorların vücut ölçüsü, cinsel olgunluğu ve enerji ihtiyaçlarına göre hesaplamalar yaparak 127 bin nesil boyunca kaç dinozor yaşamış olabileceği üzerine bir çalışma yayımladı.

Araştırma sonucunda dünya üzerinde 2 milyon yıl boyunca 2,5 milyar T-rex türü dinozor yaşamış olabileceği tahminine ulaşıldı.

Çalışmada, bu dinozor türlerinin 1,2 milyon ila 3,6 milyon yıl boyunca Kuzey Amerika'da yaşadığı belirtildi.

Kaliforniya Üniversitesi Paleontoloji Müzesi Müdürü Charles Marshall ise 100 T-rex dinozor fosilinin bulunduğunu ve bu fosillerden 32'sinin erkek dinozorlara ait olduğunu belirterek, "2,5 milyar yerine 2,5 milyon dinozor yaşamış olsaydı dinozorların var olduğunu muhtemelen asla bilemeyecektik" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmada ayrıca T-rex türü dinozorların 14 ile 17 yıl içince cinsel olgunluğa ulaştığı ve 28 yıl yaşadıklarının tahmin edildiğini belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyorTürk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Venüs’teki gazlar canlı yaşamına mı işaret?Venüs’teki gazlar canlı yaşamına mı işaret?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Gizlice yemek yerken yakalandı! Şok ceza

Gizlice yemek yerken yakalandı! Şok ceza

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.