Eskiden bir yıl 365 gün değildi

Amerikan Jeofizik Birliği’nin (AGU) Paleoceanography and Paleoclimatology adlı yayınında yer alan çalışmada “rudist istiridye” olarak bilinen nesli tükenmiş bir yumuşakçanın kabuk fosili incelendi. Bu yumuşakçaların kabukları günde bir katman büyüyordu. Bu nedenle araştırmacılar, küçük dilimler örneklemek ve kabuktaki halkaları saymak için lazer kullandı.

Bu halkalar, araştırmacıların bir yıldaki gün sayısını belirlemesini ve 70 milyon yıl önce bir günün uzunluğunu daha doğru hesaplamasını sağladı. Yeni bulgular Ay ve Dünya’nın “yerçekimi dansına” da ışık tutuyor.

Sliconrepublic’in aktardığına göre çalışma ayrıca, söz konusu yumuşakçaların resifleri günümüz mercanları ölçeğinde besleyecek simbiyozlar barındırdığını da ortaya koydu. Bu bulgu, yumuşakçaların büyüme hızıyla birleştirildiğinde 70 milyon yıl öncesine dair eşsiz detaylar sunuyor.

Uzak geçmişteki iklimi anlamak için kullanılan modeller, ancak on binlerce yıl süren uzun vadeli iklim değişimini tanımlıyor. Bunun gibi çalışmalarsa uzun vadeli iklim ve kısa vadeli hava modelleri arasındaki boşluğun doldurulmasını sağlıyor.