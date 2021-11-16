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Dinozorları yok eden göktaşı, yılanların kaderini mi belirledi?

16.11.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan son bir araştırma, yılanların milyonlarca yıldır hayatta kalabilmiş olmasıyla, dinozorları yok eden göktaşı arasında bağlantı kuruyor.

Dinozorları yok eden göktaşı, yılanların kaderini mi belirledi?

Yapılan son bir araştırma, yılanların milyonlarca yıldır hayatta kalabilmiş olmasıyla, dinozorları yok eden göktaşı arasında bağlantı kuruyor.

66 milyon yıl önce yaşanan çarpma ile dünya üzerindeki yaşamın yüzde 76'sı yok oldu.

Bilim insanları, çarpma sonrası yaşanan bu büyük yok oluş sırasında yer altına saklanan çok az sayıda yılan türünün, kıyamet sonrası dünyaya başarı ile adapte olarak modern zamanlara ulaştığını değerlendiriyor.

Besin olmadan uzun süreler hayatta kalabilen sürüngenler dünyaya yayıldı. Evrilerek çeşitlenen türlerinin sayısı bugün 3 bini aşıyor.

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpan göktaşı, burada 200 km çapında bir krater oluşturmuştu.

Sonrasında dünya 10 yıl boyunca kül bulutları ile kaplanmış bu sürede depremler, tsunamiler ve yangınlar oluşmuştu.

Araştırmayı yapan bilim ekibinin başı olan Doktor Catherine Klein, "Yılanlar, besin zincirinin yıkıldığı bu ortamda hayatta kalabildi ve diğer kıtalara yayılarak yeni çevrelerine adapte oldu" diyor.

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde görevli olan Klein, "Büyük bir ihtimalle eğer göktaşının etkisi olmasaydı, yılanlar bugün aramızda olmayacaktı" diyerek yılanların hayatta kalışını açıklıyor.

Uzmanlar, bir seneye kadar besinsiz yaşayabilmeleri ve karanlıkta avlanabilmelerinin hayatta kalışlarında anahtar rol oynadığı görüşünü de belirtiyor.

Nature Communications'ta yayınlanan araştırmaya göre, bugün yaşayan yılan türlerinin tamamı göktaşının düştüğü zaman hayatta olan ataları ile bağdaşıyor.

Antarktika dışında tüm kıtalarda yaşıyorlar

Elde edilen fosiller, bu dönemde yaşamış yılanların, bugünküne benzer şekilde, bacaksız ve esnek çeneli olduğunu ortaya koyuyor.

Ağaç ve deniz yılanları, kobralar, boğa yılanları ve pitonlar gibi modern yılan çeşitliliğini oluşturan türlerin tamamı göktaşı kıyameti sonrası ortaya çıktı.

Bilim insanları, bu denli kitlesel yok oluşların dünya tarihi boyunca en fazla birkaç kez yaşandığını değerlendiriyor.

Bath Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre, memelilerin adapte olarak hayatta kaldığı bu kıyamet sonrası dönemde evrim anlamında, "en deneysel ve yenilikçi" zaman yaşandı.

Yılan türleri Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda yaşıyor. Okyanuslardan, çöllere, birkaç santimetreden, 6 metreye kadar değişen binlerce türleri bulunuyor.

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