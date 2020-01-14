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  4. Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği yayımlandı

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, balıkçı barınaklarında yapılan dip taraması ve boşaltım faaliyetleri istisna kapsamına alındı, bazı kıyılar boşaltım alanı olarak belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği ile ülke genelindeki bazı kıyılar boşaltım alanı olarak belirlendi.

Deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlıkça bazı kıyılarda boşaltım alanları belirlendi. Bu alanlar, yönetmeliğin yayımlanmasından sonra ilan edilecek.

Dip tarama faaliyeti sonucunda ortaya çıkan malzemenin deniz çevresinde oluşturabileceği etkilerin önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla öncelikle karada veya kıyısal alanda faydalı kullanım olanakları tespit edildi.

Uygulamalarda bürokrasi azaltılırken etkinlik artırıldı ve izin süreçleri kısaldı. Balıkçı barınaklarında yapılan dip taraması ve boşaltım faaliyetleri ise istisna kapsamına alındı.

Dip tarama faaliyetlerinin deniz çevresine etkilerinin minimize edilmesi amacıyla, tarama malzemesinin denize boşaltımında uygulanacak sınır değerleri ve kriterleri, boşaltım alanlarına ilişkin seçim kriterleri, boşaltım alanları için izleme metodolojisi ve analiz yöntemleri de belirlendi.

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Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Dip Tarama Malzemesi

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