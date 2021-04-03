Diphallia nedir? İşte Diphallia belirtileri ve tedavisi

Kısmi ile tam penil duplikasyon arasında değişen farklı diphallia türleri bulunuyor. Tamamen gelişmiş iki penise ya da gerçek diphalliaya sahip olmak çok nadirdir. 1609'da Diphallianın ilk tanımından beri, araştırmacılar dünya çapında yalnızca 100 ek vaka bildirdiler. Her 5-6 milyon canlı doğumdan birinde ortaya çıkabilir.

DİPHALLİA NEDİR?

Her diphallia vakası benzersizdir ve çoğaltma miktarı her birine göre değişir. Bu durumdaki çoğu erkeğin yan yana yerleştirilmiş yaklaşık aynı büyüklükte iki penisi olacaktır.

Bazı erkeklerde, ikinci daha küçük bir penisin üzerinde daha büyük bir penis görülür. Diğerleri için, kopyalama sadece penisin başını etkileyecektir.

Daha önceki sınıflandırma üç tür diphallia tanımladı:



Sadece penisin ucunun ya da glansın bir kopyası,

Bifid phallus, burada her penis iki yerine sadece bir yumuşak doku sütununa (korpus kavernozum) sahiptir, normalde gerçek diphallia'da olduğu gibi…

Tam diphallia, burada penisin tam bir kopyası var

Ancak, bazı kaynaklar sadece iki tür diphallia olduğunu iddia eder: gerçek diphallia ve bifid phallus.