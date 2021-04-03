Diphallia nedir? İşte Diphallia belirtileri ve tedavisi

Kısmi ile tam penil duplikasyon arasında değişen farklı diphallia türleri bulunuyor. Tamamen gelişmiş iki penise ya da gerçek diphalliaya sahip olmak çok nadirdir. 1609'da Diphallianın ilk tanımından beri, araştırmacılar dünya çapında yalnızca 100 ek vaka bildirdiler. Her 5-6 milyon canlı doğumdan birinde ortaya çıkabilir.
Her diphallia vakası benzersizdir ve çoğaltma miktarı her birine göre değişir. Bu durumdaki çoğu erkeğin yan yana yerleştirilmiş yaklaşık aynı büyüklükte iki penisi olacaktır.
Bazı erkeklerde, ikinci daha küçük bir penisin üzerinde daha büyük bir penis görülür. Diğerleri için, kopyalama sadece penisin başını etkileyecektir.
Daha önceki sınıflandırma üç tür diphallia tanımladı:
Sadece penisin ucunun ya da glansın bir kopyası,
Bifid phallus, burada her penis iki yerine sadece bir yumuşak doku sütununa (korpus kavernozum) sahiptir, normalde gerçek diphallia'da olduğu gibi…
Tam diphallia, burada penisin tam bir kopyası var
Ancak, bazı kaynaklar sadece iki tür diphallia olduğunu iddia eder: gerçek diphallia ve bifid phallus.
Diphallia genellikle diğer doğum düzensizliklerinin yanında ortaya çıkar.
Bunlar şunları içerebilir:
Yarık skrotum
Hipospadias, burada üretraya açılan açıklık uç yerine penisin altındadır
Üretranın her iki peniste kopyalanması
Her iki peniste de üretra yok
Anormal kalp kasları
İki mesane
Eksik bir anüs
Kemiklere bağlı atipik kaslar
Skrotumun düzensiz konumlandırılması
Halk kemiğini etkileyen düzensizlikler
Şekilsiz, döndürülmüş veya ekstra böbrekler
Böbrek ve kolorektal sistemlerin komplikasyonları
Diphallialı erkekler daha fazla spina bifida riski altındadır . Ayrıca steril olma olasılıkları daha yüksektir.
DİPHALLİA NASIL OLUR?
Diphallia, fetüsün gelişimi sırasında ortaya çıkan genetik bir durumdur.
Diphalliaya neden olan genetik düzensizlik, cinsel organların gelişimi sırasında etkisini gösterir.
Bazı araştırmacılar 23 ve 25. gebelik günleri arasında ilaçlara, enfeksiyonlara veya diğer hasarlara maruz kalmanın diphalliaya yol açması, çünkü bu fetal gelişimin çok önemli bir aşamasıdır.
DİPHALLİA BİR ERKEĞİN HAYATINI NASIL ETKİLER?
Diphallialı erkekler genellikle bir veya iki penis yoluyla idrara çıkabilirler. Ayrıca bir veya iki penisle ereksiyon ve boşalma olabilirler.
Bireysel duruma bağlı olarak, bu rahatsızlığa sahip erkekler normal bir cinsel yaşama sahip olabilir ve çocuk sahibi olabilir.
Bununla birlikte, kötü işleyen böbrek ve kolorektal sistemlerin riski artma eğilimindedir. Bu nedenle diphallialı bebeklerin enfeksiyonlara bağlı ölüm riski daha yüksek olabilir .
Bununla birlikte, diphallia diğer düzensizliklerle ilişkilendirilmediğinde durum böyle olmayabilir.
DİPHALLİANIN TEDAVİSİ VAR MI?
Diphallia için tek tedavi seçeneği ameliyattır. Ancak tedavi her zaman gerekli değildir.
Bir cerrah genellikle bu ameliyatı doğumda veya çok kısa bir süre sonra gerçekleştirir. Prosedür, ne kadar çoğaltma olduğuna ve diğer doğum düzensizliklerinin varlığına bağlı olarak değişecektir.
Her diphallia vakası benzersiz olduğundan, tedavi etmek için ameliyat karmaşık ve zor olabilir.
Birincil endişeler şunlardır:
Erkeğin normal idrara çıkabileceğinden ve ereksiyon olacağından emin olmak
Potansiyel enfeksiyon riskini azaltmak
Yapısal düzensizlikleri azaltmak
Erkeğin olası yaşı nedeniyle ameliyatın zamanlaması önemli bir faktör olacaktır. Doktorlar genellikle doğumda diphalliayı teşhis ettiğinden, zamanla birkaç ameliyat yapılması gerekebilir.
Diphallialı bireylerde genellikle hipospadias, çoğaltılmış üretra ve kriptorşidizm gibi başka doğum düzensizlikleri vardır (burada testislerden biri veya her ikisi de inmez).
Çoğu durumda cerrahlar diphallia ile ilişkili fiziksel düzensizlikleri onarabilir.
Diphallia, erkek bir bebeğin penisin kopyalanmasıyla doğduğu nadir bir genetik doğum düzensizliğidir. Bu çoğaltma sadece penisin ucunu içerebilir veya iki tam işlevli penis ile sonuçlanabilir.
Erkekler diphallia ile doğduklarında, genellikle başka doğum düzensizlikleri de olur.
Diphalliayı tedavi etmenin tek yolu ameliyattır. Cerrahlar birkaç aşamada diphallia ve ek doğum düzensizliklerini ele alabilir.
Diphallialı erkekler dolu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilir.
IRAK’TA TIP TARİHİNDE BİR İLK
Irak'ın Musul şehrine bağlı Duhok kasabasında 2020’de üç penisli bir bebek doğdu. Tıpta ilk kez görüldüğü paylaşılan ve “diphallia” adı verilen bir sendromla dünyaya gelen çocuk, yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
Doktorlar bebeğin işlevsel olmayan 2 ve 1 cm uzunluğundaki iki penisin cerrahi operasyonla alındığını vurguladı. Vakanın dünya tarihinde bir ilk olduğu düşünülüyor.
Ürologlar, operasyonla alınan fazla penislerin idrarın geçtiği tüpe bağlı olmadığını ve ameliyatın en iyi seçenek olduğu yönünde karar aldı. Kimliği açıklanmayan bebekle alakalı geçen sene üç aylık olduğu zamanlarda doktorlar vaka ile ilgili tıbbi makale yayınlamıştı.
Buna göre her 5 ile 6 milyon erkek çocuktan birinin birden fazla penisle doğduğuna işaret edilirken, dünyada kaydedilen yaklaşık 100 diphallia sendromundan birinin iki penisli vaka olduğu belirtildi.
International Journal of Surgery Case Reports'ta yayımlanan vaka raporuna göre Iraklı çocuk, ilk triphallia (üç penis) hastası olduğu belirtildi.
Raporun yazarı Dr. Şakir Saleem Jabali'ye göre operasyondan bir yıl sonra yapılan kontrolde bebekte bir sorunun tespit edilmediği ifade edildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr Jabali, “Tahminimize göre, üç penis veya triphallia ile bildirilen ilk vakadır.” diye konuştu.
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