Diploma gerçek ama o sahte çıktı! Yüzlerce duruşmaya katıldı, girmediği adliye kalmadı... Şok gerçeği o yazıyla anladı

Sahte altın, sahte dolar, sahte içki derken şimdi de sahte avukat çıktı. Yıllar içinde onlarca dosya aldı, yüzlerce duruşmaya katıldı, İstanbul'da girmediği adliye kalmadı. Mağdurları ortaya çıkmasa belki de hala davalara giriyor olacaktı. İşte filmleri aratmayan o hikaye...

Ekol TV'nin haberine göre; söz konusu şahsın diploması gerçek ancak kendisi sahte. Meslekten atıldı, yine de adliyelerden çıkmadı.

MESLEKTEN ATILDIĞINI HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEDİ

Olayın başrolünde meslekten atılan bir avukat var. O meslekten atıldığını hiçbir zaman kabul etmedi, hiçbir şey yokmuş gibi mesleğini yapmaya devam etti. Yapmaya da devam edecekti, tabii mağdurları ortaya çıkmamış olsa...

BARO'DAN KAYDI SİLİNDİ

M.M.E., gerçekten de Hukuk Fakültesi mezunu. Ama 2009 yılında usulsüzlük yüzünden meslekten atıldı, Baro'dan kaydı silindi.

Bir zamanlar avukat olan M.M.E., Baro'dan atılsa da ofisini kapatmadı, gelen vatandaşlara avukatmış gibi davranmaya devam etti. Yıllarca meslekten atıldığını herkesten sakladı, mağdur vatandaşları ise çeşitli bahanelerle kandırmaya devam etti.

Onlardan biri de kiracısı ile anlaşmazlık yaşayan Ali Toraman'dı. Toraman "Mavi yazıyla yazıyordu avukat olarak. 'Sen merak etme iki ay içinde mahkeme açılır, icra olur iki ay içinde' demişti" ifadelerini kullandı. Ama aradan aylar geçti, ortada ne karar ne de dava vardı. Toraman "Baktım herhangi bir icra davası, bir tahliye davası kiracıya göndermemiş. Ben de sebebini sorduğumda gelen icracılar, adliyedeki icracılar dövüldüğünden icraya gidemiyorlar diye böyle basit bir yalan söyledi bana" şeklinde konuştu.

MAĞDUR VATANDAŞ, GERÇEĞİ BARO'YA BAŞVURUNCA ÖĞRENDİ

Şüphelenen Toraman sonrasında Baro'ya başvurdu. Avukatın Baro'dan atıldığını o zaman bilmediğini söyleyen Toraman "Baro bana kağıt verdi, yazı gönderdi, avukatın usulsüzlük yaptığından dolayı Baro ile ilişkisinin kesildiğini, avukat olmadığını söyledi. Ben bir kişiyle samimi olmuştum orada, o da boşanma davası yapıyordu, benim gibi vekalet vermişti. O da herhalde mağdur olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sahte avukatın foyası meydana çıktı. Ancak pişkinliği pes dedirtti. Toraman o durumu "Dedi ki kime şikayet edersen et beni dedi. Paranı da vermiyorum, bir de borçlusun bana dedi" sözleriyle anlattı.

Hakkında onlarca dava açılan sahte avukat, dolandırmaya, meslektaşlarının sicil bilgilerini kullanmaya ve suç işlemeye doymadı. O avukat defalarca tutuklandı, cezaevine gönderildi, her seferinde aynı suçu işlemeye devam etti.

Toraman "Sonra mahkeme aşaması oldu. İşte bilemiyoruz yapıyorsa kötü bir şey, tekrar bir sürü mağdur oluşmuştur" dedi.