Diploma götüren öğrenciler sancakla döndü

1915 yılında mezun veremeyen Sivas Lisesi öğrencileri için 104 yıl sonra Sivas Valiliği tarafından temsili hazırlanan diplomayı Çanakkale'ye götüren öğrenciler arasında yer alan Mustafa Kemal Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencileri Özgür Avan, Eylül Güzel ve Ayşenur Coşkun, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından gönderilen 57. Alay Sancağını, Vali Salih Ayhan'a teslim etti.

Bütün öğrencilerin en az 2-3 gün Çanakkale'de ecdadın yokluk içerisinde nasıl fedakarlık yaptığını, mücadele ettiğini görmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, "Bu duyguyu hissettirmemiz lazım. Bizde çok savaşlar var ama Çanakkale daha başka. Büyük bir fedakarlık, aşk hikayeleri, memleket hasretleri var. Kardeşlerin omuz omuza beraberce savaşmaları var. Onun için orayı görmek lazım." dedi.

Çanakkale'ye temsili diploma gönderdiklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"57. Alay Sancağının Sivas'a gönderilmesi çok ince bir düşünce. Oranın ruhuna uygun bir düşünce gösteren Çanakkale Tarihi Alan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 104 yıl önce 1915'teki o sayfanın boşluğunu bugün hatırlayarak, onların torunlarının oraya gidip de o diplomayı 'Siz diplomanızı alamadınız ama biz size getirdik, sizin izinizde yürüyeceğiz.' demesi çok anlamlı."

Öğrenciler 57. Alay Sancağını ve Çanakkale'den getirdikleri toprağı Vali Ayhan'a teslim etti.

