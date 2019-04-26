Diplomalarına yüzerek ulaştılar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan 51 öğrenci, temsili diplomalarını yüzerek aldı.

Köyceğiz'deki okul, 8. dönem mezunlarını verdi. Lisenin Güverte İşletme Bölümü'nden mezun olan 51 öğrenci için göl kenarındaki okul bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından, okul birincisi Hasan Barış Karataş mezuniyet kütüğüne brövesini çaktı. Öğrencilerin denizcilik yemini sonrası bayrak ve flama teslimi yapıldı.

Törene katılan aileler, içinde öğrencilerin temsili diplomalarının bulunduğu şişeleri sırayla Köyceğiz Gölü'ne attı.

Diplomaları göle atılan öğrencilerin suya atlayarak diplomalarını almaları renkli görüntüler oluşturdu. Diplomalarıyla gölden çıkan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı.

Okul birincisi Hasan Barış Karataş, törende yaptığı konuşmada, "yeni denizlere yelken açmak için bu denizi terk ettiklerini" söyledi.

Okul Müdürü Cafer Binici de bu dönemde 51 mezun verdiklerini belirterek, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı ve sağlık diledi.

