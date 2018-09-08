"Diplomamı köprüye asacağım"

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - İstanbul'da belediyeler ve halk eğitim merkezlerindeki okuma yazma kursuna katılan yaşlılar, torunlarının okuduğu okullarda, sınıflarda okuma yazma öğreniyor. Kimisi zamanında köylerinde okul olmadığı için ya da ailesi tarafından gönderilmediği için okula gidememiş, bazıları ise maddi imkansızlardan dolayı okuyamamış vatandaşlar, kurslarda okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla UNESCO tarafından 8 Eylül günü "Dünya Okuma Yazma Günü" olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında da il ve ilçelerde çeşitli kurslar açılıyor. Okuma-yazma oranını artırmak amacıyla açılan kurslara da yaşlıların katılımı dikkati çekiyor. 80, 60, 50 yaşlarındaki, torun sahibi dede ve ninelerin hayallerini gerçekleştirmek için verdikleri mücadele gençlere örnek oluyor. - "Okuma yazma öğrenerek yeni hayatlarına başladılar"

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Mahalle Gönüllü Evi'nde açılan okuma yazma kursuna katılan 81 yaşındaki 4 çocuk 8 torun sahibi Yadigar Uzunoğlu, bu yaşa kadar okuma ve yazması olmadığını ve kursa katılmaya karar verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "1973 yıllarında köyde okul çok uzaktı. Kızları okula göndermiyorlardı. Ben de gidemedim. 11 yaşında tekrar İstanbul'a döndüğümde de çok büyük olduğum için okula başlayamadım. Çocuklarım okurken onlardan ismimi ve soyadımı yazmayı öğrenebildim. Ama doktora ve ya devlet kurumunda gittiğim zaman form dolduramıyordum. Sıkıntı yaşıyordum. Geçen sene de okuma yazma kursunun açıldığı öğrendim. Kadıköy'de oturduğum için belediyeye başvurdum ve Rasimpaşa Gönüllü Evi'nde açılan kursa geldim. Okuma yazmamı ilerletmek için bu sene de geldim. 4,5 ay okuma yazma kursuna katıldım. Şimdi okuma yazmayı öğrendim ve Kur'an Kursuna gidiyorum. Kur'an-ı Kerim öğreniyorum. Kur'an okuyabiliyorum. Çok mutluyum." Okula gidebilmiş olsaydı öğretmen veya doktor olmak istediğini dile getiren Uzunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okuma yazma öğrenmek hayatımı çok değiştirdi. Bir yerde form doldurabiliyorum. Hastanelerde sıkıntı yaşamıyorum ve rahatım. Farklı bir hayata geçtim ve değiştiğimi hissediyorum. Okumanın yaşı yoktur. 81. yaşındayım ve okuma yazma kursuna katıldım. Okuma yazmayı bu yaşta öğrendim ama zorluk yaşamadım. Öğretmenime de teşekkür etmek istiyorum. Okuma yazma bilmeyen benim gibi kişilere yine şunu vurgulamak isterim, okumanın yaşı yok. Utanılacak bir şey yok. Bu fırsatı değerlendirsinler. Bu yaşta okuduk ve biliyoruz." - "Kadınlarımız okuma yazma kurslarına katılsın" Okuma yazma kursuna katılan 65 yaşındaki 2 çocuk annesi Kibar Akbal da okumanın yaşı olmadığını vurguladı. Eşini kaybeden Akbal, köyde kızları okula göndermedikleri için okuyamadığını belirterek, "Annem ve babam beni okula gönderemedi. 18 yaşında evlendim, İstanbul'a geldim. Kadıköy'de yaşadığım için okuma yazma kurslarının başladığını öğrendim. Okuma yazmam olmadığı için bu kursa yazıldım. Okuma yazmayı öğreniyorum." diye konuştu.

Okuma yazma bilmediği için yaşadığı sıkıntılara değinen Akbal, şunları söyledi: "Hastaneye, alışverişe gidiyorum. Fiyatını öğrenmek istiyorum ve okuyamıyorum. Okumak gerekli. Doktor ev adresini sordu, 'bilmiyorum' dedim. O gün çok etkilendim. 65 yaşındayım ama okumaya karar verdim. Okuma yazmayı öğrendim ve belge aldım. 3 senedir geliyorum. Okuma yazmayı seviyorum. Şimdi, ismimi, soyadımı telefonumu ve adresimi yazıp okuyabiliyorum. Allah razı olsun öğretmenimizden. Okuma yazma bilmeyen kişilere de tavsiyem, 'Mutlaka okuma yazma öğrensinler. Çok gerekli.' Kadınlarımız okuma yazma kurslarına katılsın. Öğrenmenin yaşı yok. Kadınlar her şeyi bilsinler, hayat daha iyi olur." - "İmzamı atabiliyorum." 62 yaşındaki 2 çocuk annesi Döndü Tetik ise okuma yazma bilmediği için çok sıkıntı yaşadığını aktararak, otobüse binerken ve toplu taşıma araçlarını kullanırken, üzerinde yazılı tabelayı okuyamadığı için nereye gideceğini bilemediğini söyledi. Kursta 2. senesi olduğuna değinen Tetik, "Kadıköy'de oturduğum için bu kursa katıldım. 2 ayda okuma yazma öğrendim. Okuyorum ve yazıyorum. Çok mutluyum. Okuma yazma öğrendikten sonra hayatım değişti. Bankada ismimi soyadımı bile yazamıyordum. Zorlanıyordum. Şimdi ise ismimi soyadımı yazıyorum. Şimdi marketlerde fiyatları okuyorum. İmzamı atabiliyorum. Önceden parmak izi veriyordum. Çok mutluyum." diye konuştu.

67 yaşında okuma yazma kursuna katılan 2 çocuk annesi ve yakında torun sahibi olacak Mükerrem Alan ise şunları söyledi: "Bu yaşa kadar ne rakam ne harf hiçbir şey bilmiyorduk. Köyde doğduğum için okula gidemedim. Ailem göndermedi, o dönemde işler olduğu için gidemedim. 12 yaşında köyümüze okul açıldı, babam da büyüdüm diye göndermedi. 21 yaşında da evlendim ve önce Ankara'ya sonra İstanbul'a geldim. Bu yaşa kadar okuma yazma bilmiyordum. Okuma yazma bilmediğimiz için kör gibiydik. Gözümüz görüyor ama hiçbir şey bilmiyorduk. Kafama koydum ve okuma yazmayı öğrenmeye karar verdim. Şimdi gazete, kitap okuyabiliyorum. Bir yere gidebiliyorum ve öz güvenim daha çok gelişti. Okumanın ne kadar güzel bir şey olduğunu okuduktan sonra öğreniyorsunuz." - Hayali Hukuk Fakültesi Kursa katılanlardan 56 yaşındaki 1 çocuk annesi Melek Yılmaz da okuma yazma kursuna katıldığını ve sertifikasını aldığını vurguladı. Okuma yazmayı öğrendikten sonra dışarıdan ortaokul ve liseyi bitirip Hukuk Fakültesi'ne girmeyi hedeflediğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: