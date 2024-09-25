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  4. Diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı! Ebru Eroğlu dahil 4 teğmenin ifadesi alındı

Diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı! Ebru Eroğlu dahil 4 teğmenin ifadesi alındı

25.09.2024 09:29
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Kara Harp Okulu'nun yemin töreninde mezun olan teğmenlerin gerçekleştirdiği kılıçlı yemin töreniyle ilgili gelişmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Son olarak dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile üç teğmenin daha ifadesinin alındığı belirtildi.

Diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı! Ebru Eroğlu dahil 4 teğmenin ifadesi alındı

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardında kamuoyuna yansıyan görüntüler gündemdeki yerini koruyor. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atan genç teğmenler daha sonra kılıçlarını çekip ant içmişti. Görüntüler sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

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Bakanlıktan 19 Eylül'de yapılan açıklamada kılıçlı yemin töreniyle ilgili hakkında inceleme başlatılan teğmenlere ilişkin sürecin devam ettiği bildirilmişti.

Şimdiyse Kara Harp Okulu'nda dönemi birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu'nun ifadesi alındığı ileri sürüldü.

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Gazeteci Nevşin Mengü'nün iddiasına göre Eroğlu'nun yanı sıra üç teğmenin daha ifadesi alındı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
kara harp okulu Teğmen
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