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Diplomasız diş polikliniği işlettikleri iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 10:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde diplomaları olmadan diş hekimliği yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde diplomaları olmadan diş hekimliği yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçe merkezinde Suriye uyruklu A.A. (35) ve M.S. (65) tarafından, diplomaları olmadan, ruhsatsız olarak açıldığı tespit edilen diş polikliniğinde arama yaptı.

Aramada yaklaşık 60 bin lira değerinde dişçilik malzemesi, dişçi koltuğu, çok sayıda ilaç ve protez ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A. ve M.S. gözaltına alındı.

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