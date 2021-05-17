Diplomatik Çabaların Sonuç Vermediği İsrail-Filistin Gerginliği Sürüyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği operasyon bir haftayı doldurdu. Pazartesi gününün ilk saatlerinde de İsrail Gazze’ye bombardımanını sürdürürken Hamas’da İsrail şehirlerine roket atmaya devam etti.

İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin sona ermesine dair bir işaret görünmüyor. İsrail gece boyunca Gazze’deki yeraltı tünellerini hedef aldığını açıkladı. Görgü tanıklarıysa Gazze’de yolların, askeri eğitim kampları ve güvenlik birimleri binalarının vurulduğunu söylüyorlar.

Hamas Beerşeba ve Aşkelon şehirlerine yönelik roketler fırlatmasının ardından İsrail jetleri Gazze’ye yoğun bir bombardıman gerçekleştirdi. İsrail’in Hamas yöneticilerine ait olduğu belirtilen 9 binayı da vurduğu bu binalardan bazılarının mühimmat deposu olarak kullanıldığı söyleniyor.

Sabah saatlerinde Filistin medyası vurulmuş bir fabrikanın görüntülerini yayınladı. Gece boyu devam eden saldırılarda ölen yada yaralanan olmadığı belirtiliyor.

Diplomatik çabalar henüz sonu vermedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu. Blinken mesajında “Tarafların tansiyonu düşürmesine ihtiyaç var. Şiddet derhal sona ermeli” ifadelerini kullandı. Blinken ayrıca Mısır dışişleri bakanıyla da bir telefon görüşmesi yaptı ve İsrail ve Filistin arasında süren gerginlik ve şiddet olaylarını değerlendirdi.