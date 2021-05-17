Diplomatik Çabaların Sonuç Vermediği İsrail-Filistin Gerginliği Sürüyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği operasyon bir haftayı doldurdu. Pazartesi gününün ilk saatlerinde de İsrail Gazze’ye bombardımanını sürdürürken Hamas’da İsrail şehirlerine roket atmaya devam etti.
İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin sona ermesine dair bir işaret görünmüyor. İsrail gece boyunca Gazze’deki yeraltı tünellerini hedef aldığını açıkladı. Görgü tanıklarıysa Gazze’de yolların, askeri eğitim kampları ve güvenlik birimleri binalarının vurulduğunu söylüyorlar.
Hamas Beerşeba ve Aşkelon şehirlerine yönelik roketler fırlatmasının ardından İsrail jetleri Gazze’ye yoğun bir bombardıman gerçekleştirdi. İsrail’in Hamas yöneticilerine ait olduğu belirtilen 9 binayı da vurduğu bu binalardan bazılarının mühimmat deposu olarak kullanıldığı söyleniyor.
Sabah saatlerinde Filistin medyası vurulmuş bir fabrikanın görüntülerini yayınladı. Gece boyu devam eden saldırılarda ölen yada yaralanan olmadığı belirtiliyor.
Diplomatik çabalar henüz sonu vermedi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu. Blinken mesajında “Tarafların tansiyonu düşürmesine ihtiyaç var. Şiddet derhal sona ermeli” ifadelerini kullandı. Blinken ayrıca Mısır dışişleri bakanıyla da bir telefon görüşmesi yaptı ve İsrail ve Filistin arasında süren gerginlik ve şiddet olaylarını değerlendirdi.
Ürdün Kralı Abdullah da bölgede tansiyonun düşmesi ve dökülen kanın durması için yoğun çaba harcadığını dile getirdi ancak ayrıntı vermedi.
Dün toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de ABD, taraflara ateşkes sağlanması konusunda destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi. ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield “İsrail ve Filistinlilerin eşit şekilde güvenli bir yaşam sürmeye hakları olduğuna inanıyoruz” dedi.
Toplantıya başkanlık eden Çin’in Dışişleri Bakanı Wang Yi de ABD’ye uluslararası toplumla birlikte hareket ederek bölgede tansiyonun düşmesi için sorumluluk alması çağrısında bulundu.
Güvenlik Konseyi’nde bir konuşma yapan Filistin temsilcisi Riyad El Maliki “İsrail her defasında yabancı liderlerden kendisini savunma hakkı olduğuna dair ifadeler duyuyor bu da onları, aileleri uykularında öldürmeleri konusunda yüreklendiriyor” dedi.
Ancak BM, ABD, Mısır ve Katar’ın da aracılık etmeye çalıştığı girişimlere rağmen bölgede tansiyon düşmüş değil. Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri açıklamasına göre İsrail’in operasyonlarında şu ana kadar en az 197 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 58’i çocuk 34’ü de kadın. İsrail tarafından da ikisi çocuk 10 kişi Hamas’ın roketleri nedeniyle hayatını kaybetti.
Girişimlere karşın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, operasyonları hız kesmeden tam güçle devam edeceğini söyledi.
Pazar günü kabine toplantısının ardından televizyondan halka seslen Natanyahu, “Şu an operasyon halindeyiz ve bu gerektiği kadar uzun sürecek ve zaman alacak” dedi.
Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan Face The Nation adlı programa bir röportaj veren Netanyahu, Associated Press ve El Cezire televizyonlarının bulunduğu binanın hedef alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, bir kez daha binada Hamas ofisleri olduğunu iddia etti ve Amerika istihbaratına da binayı vurmadan önce bilgi verdiklerini söyledi. Amerikalı istihbarat yetkilileriyse konuya ilişkin bir yorum yapmadı. Daha önce AP haber ajansı binada Hamas ofislerinin de bulunduğu iddiasının doğru olmadığı açıklamasını yapmış ve İsrail’in bu konuda elindeki kanıtları paylaşması gerektiğini dile getirmişti.