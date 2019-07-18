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Diplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden inceleme

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

IRAK'ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin cenazesi Erbil'den Ankara'ya gönderildi.

Diplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden inceleme

Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL/ ERBİL (Irak),(DHA)- IRAK'ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin cenazesi Erbil'den Ankara'ya gönderildi. Bölgede bulunan restoranı gören çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlemeye alınırken, Türk heyeti kapalı olan ve tadilatı süren restoranda incelemelerde bulundu.
Erbil'in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi'nde, üzerinde iş merkezi ile otel, giriş ve içerisinde ise güvenlik görevlilerinin bulunduğu restorana dün sabah saatlerinde gelen sivil kıyafet giyen iki terörist, kahvaltı yapmak için masada oturan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'ye uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda Köse ve 2 Iraklı hayatını kaybetti.
SUSTURUCU KULLANILMIŞ
Restoranın açılışının yapıldığı saat 10.00 sıralarında meydana gelen saldırıda müşteriler panik yaşarken, teröristler kayıplara karıştı. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları, teröristlerin kullandığı silahlardan fazla ses gelmediğini ve susturucu kullandıklarını aktardı. Iraklı bir görgü tanığı, "Restoran yeni açılmıştı. Zaten burada iş yerleri saat 10.00'da açılır. Silah sesi fazla gelmedi. Zaten ortalık karıştı. Camlar kırıldı" dedi. Başka bir görgü tanığı ise "Sadece bir masadaki kişilere ateş açıldı" ifadesini kullandı.
RESTORAN KAPALI, TADİLAT SÜRÜYOR
Camları kırılan ve hasar meydana gelen restoran bugün açılmazken, çevresinde yerel güvenlik güçleri olduğu görüldü. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, restoranda tadilat yapıldığını ve camlarının değiştirilmeye çalışıldığını gözlemledi. Yerel güvenlik güçlerinin çekim yapılmasına izin verilmediği restoranın çevresinde de çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu görüldü.
CENAZESİ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ
Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı ancak ailesi Mersin'de, kendisi de eşiyle birlikte Ankara'da ikamet eden şehit Osman Osman Köse'nin cenazesi, Türk yetkililer tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya götürüldü. Şehidin cenazesinin ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
BAYRAMA YAKIN TÜRKİYE'YE DÖNECEKTİ
Şehit Osman Köse'nin 6 aylık geçici görevlendirme kapsamında 5 ayı aşkın süre önce Erbil'e geldiği ve yaklaşık iki hafta sonra görevini tamamlayıp, Kurban Bayramı öncesi Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası şehit Osman Köse'nin Kurban Bayramı'nı Mersin'de geçirip, Ankara'daki görevine devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Diplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden incelemeDiplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden incelemeDiplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden incelemeDiplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden inceleme

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