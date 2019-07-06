Dipsiz Göl Şelalesi, 'gelinlik' gibi süzülen suyuyla ilgi çekiyor

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında yer alan Dipsiz Göl ve Dipsiz Göl Şelalesi, yeşil ve mavinin tüm tonları arasındaki görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Şelaleden hafif savrularak, ince bir şekilde dökülen suyu görenler, gelinlik benzetmesi yapıyor. Sivas kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine ise 16 kilometre uzaklıkta yan yana bulunan Dipsiz Göl ve Dipsiz Göl Şelalesi, yazla birlikte ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Derinliği bilinmediği için Dipsiz Göl olarak adlandırılan ve yeşil orman örtüsünün arasında nazar boncuğu gibi duran Dipsiz Göl ile ondan akan su ile oluşan yanı başındaki Dipsiz Göl Şelalesi, özellikle şehir dışından gelenlerin ilgisini çekiyor. Çevresinde piknik donatılarının da bulunduğu alan, bugünlerde doğaseverleri ağırlıyor. Dipsiz Göl'den akan suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan Dipsiz Göl Şelalesi de mavi ve yeşil ile iç içe doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilebilen şelalede, suyun aktığı bölümlerdeki sarkıt oluşumları da dikkat çekiyor. Ziyaretçiler hava sıcaklığının artış gösterdiği bu günlerde, şelalenin soğuk suyunda serinleme imkanı buluyor. Şelaleden savrularak, ince bir şekilde dökülen suya ise ziyaretçiler gelinlik benzetmesi yapıyor. 'DAHA ÇOK TANITILMALI' İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'a gelen Nejla Özdemir, "Dipsiz Göl ve şelalesinin adını çok duymuştum, ama yakından görmek bugüne nasip oldu. Geldik ve burayı görmeden gitmek istemedik. Önce Dipsiz Göl'ün kendisini ziyaret ettik, şelalesini de görelim dedik. Çok güzel ve mutlaka görülmesi gereken harika bir yer" dedi. Eşi Ömer Osman Özdemir ise "Çok güzel ve görülmeye değer bir yer. Herkese de tavsiye ederim. Burada insan doğayla baş başa kalıyor. Stresten kurtuluyor ve insan kendini daha rahat hissediyor. Havası ve suyu çok çok güzel. Buraların da tanıtılmasını gerekir. Böyle yerlerin turizme açılmasını tavsiye ederim" diye konuştu. Ziyaretçilerden Mert Ceylan ise ailesiyle birlikte gezmek için geldiklerini belirterek, "Dipsiz Göl'ü ben hiç görmemiştim. Buraya ilk defa geldim. Gölü ve şelaleyi de gördüm. Daha önceden Manavgat'a gittik, Antalya'daki şelaleyi gördük, ama ben Sivas'ta böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Burayı bir hayli beğendim. Diğer şelalelere göre gayet güzel ve tanıtılmayı hak ediyor" diye konuştu.

