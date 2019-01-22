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Dipsiz Göl Şelalesi'nde 'turkuaz' buz sarkıtları oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında buz tutan Dipsiz Göl Şelalesi'nde turkuaz rengini alan sarkıtlar şelaleye ayrı bir güzellik kattı.

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/DOĞANŞAR (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında buz tutan Dipsiz Göl Şelalesi'nde turkuaz rengini alan sarkıtlar şelaleye ayrı bir güzellik kattı. Son 5 yılın en şiddetli kışını yaşayan ve soğuk havanın hakimiyetini sürdürdüğü Sivas'ta, il genelindeki bir çok akarsu, baraj, göl ve gölet dondu. Soğuk havadan Doğanşar ilçesi yakınlarında bulunan Dipsiz Göl Şelalesi de etkilendi. Kent merkezine 82 kilometre mesafede bulunan ve 30 metreden dökülen suyu ile yazları ziyaretçi akınına ğrayan şelale, buzdan bir görünüme kavuştu. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgede bulunan Dipsiz Göl Şelalesi de tamamen buz tuttu. Buz tutan sarkıtların bir bölümünün turkuaz renklerinde oluşması, şelaleye eşsiz bir güzellik kattı. Zemindeki yoğun kar örtüsü nedeniyle şu günlerde yürüyerek inilmesi mümkün olmayan şelale, havadan drone ile görüntülendi.

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