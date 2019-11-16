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Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alan eski haline getirilecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:06 | Son Güncelleme

DİPSİZ GÖLDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurularak yok edilen Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

DİPSİZ GÖLDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurularak yok edilen Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri göl alanına dökülen dayanıksız toprağı çıkararak yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökmeye başladı. Göl alanı ardından suyla doldurularak eski haline getirilecek. Çalışmanın bir kaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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