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Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 01:30 | Son Güncelleme

VALİ TAŞBİLEK, DİPSİZ GÖL'Ü İNCELEDİ Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Dipsiz Göl alanında yürütülen çalışmaları inceledi, açıklamalarda bulundu.

VALİ TAŞBİLEK, DİPSİZ GÖL'Ü İNCELEDİ

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Dipsiz Göl alanında yürütülen çalışmaları inceledi, açıklamalarda bulundu. Vali Taşbilek, gölün rehabilitasyonu için bilim adamlarının desteğiyle çalışma başlattıklarını belirterek, "Çalışmalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ivedilikle konuya yaklaşımı, gereken her şeyin yapılmasıyla alakalı olarak vermiş olduğu talimatlar ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da konuya el atmalarıyla Bakan Yardımcımız başkanlığında bilimsel ve teknik bir ekibin 19 Kasım'da ilimize teşrifleri oldu. Biliyorsunuz öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bu alanın sit alanı olarak ilan edilmesi çalışmaları başlatıldı. Bununla birlikte; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri ve hocalarımızla alanda yapılan incelemelerde; yapılması tavsiye edilen hususlar belirtildi" dedi.

'ALANI DOĞAL ORTAMDAN ALINAN SUYLA BESLİYORUZ'

Yapılan istişareler sonrası; ivedilikle çalışmaların tamamlandığını açıklayan Vali Taşbilek, "Yine verilen tavsiyeler doğrultusunda; göl tabanının doğal habitattan, yakındaki dereden su alınarak beslenmesi sağlandı. Alanda yapılan çalışmaları bugün itibariyle tekrar yerinde gördük. Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz" diye konuştu.

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