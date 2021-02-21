Dirayet Dilan Taşdemir: Gara'ya gittiği iddiaları nedeniyle HDP Ağrı Milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Taşdemir hakkındaki soruşturmanın Türkiye'nin Irak'ın Gara bölgesine gittiği yönündeki iddialar üzerine açıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam A Haber kanalına yaptığı açıklamada, Gara'ya gittiğini iddia ettiği milletvekilinin Taşdemir olduğunu öne sürmüştü.

Taşdemir ise bu iddiaları reddetti ve bunları "kocaman bir yalan ve iftira" olarak nitelendirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Taşdemir, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" dedi.

Soylu, geçen hafta içerisinde bir mağarada 12'si Türkiye vatandaşı 13 kişinin cansız bedenlerine ulaşılan Gara operasyonu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yaptığı bilgilendirmede, bir milletvekilinin kısa bir süre öne bu bölgeye gittiğini iddia etti.