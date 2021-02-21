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Dirayet Dilan Taşdemir: Gara'ya gittiği iddiaları nedeniyle HDP Ağrı Milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

21.02.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Dirayet Dilan Taşdemir: Gara'ya gittiği iddiaları nedeniyle HDP Ağrı Milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Soylu'nun Gara'ya gittiğini iddia ettiği HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Taşdemir, iddiaları "kocaman bir yalan ve iftira" olarak nitelendirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Taşdemir hakkındaki soruşturmanın Türkiye'nin Irak'ın Gara bölgesine gittiği yönündeki iddialar üzerine açıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam A Haber kanalına yaptığı açıklamada, Gara'ya gittiğini iddia ettiği milletvekilinin Taşdemir olduğunu öne sürmüştü.

Taşdemir ise bu iddiaları reddetti ve bunları "kocaman bir yalan ve iftira" olarak nitelendirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Taşdemir, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" dedi.

Soylu, geçen hafta içerisinde bir mağarada 12'si Türkiye vatandaşı 13 kişinin cansız bedenlerine ulaşılan Gara operasyonu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yaptığı bilgilendirmede, bir milletvekilinin kısa bir süre öne bu bölgeye gittiğini iddia etti.

Meclis çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, iddiasına konu olan kişinin bir kadın ve halen milletvekili olduğunu belirten Soylu, dün akşam da canlı yayında Taşdemir'in adını verdi.

Taşdemir kimdir?

1982 Ağrı doğumlu olan Taşdemir, üç dönemdir milletvekilliği ve aynı zamanda HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yapıyor.

Arekoloji ve sosyoloji alanlarında lisans diplomaları olan Taşdemir'in bugüne kadar toplumsal cinsiyet ve kadın konularında yaptığı çalışmalar bulunuyor.

Taşdemir, TBMM İçişleri ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonluğu üyeliklerinde bulundu.

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