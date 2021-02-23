Dirayet Dilan Taşdemir'in hayatı: Dirayet Dilan Taşdemir kimdir, aslen nerelidir?

Dirayet Dilan Taşdemir'in kim olduğu ve mesleği merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada, "HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar" ifadelerini öne sürmüştü. Bakan Soylu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, HDP'li vekil Taşdemir için soruşturma başlatıldı. Bu süreçte vatandaşlar Dirayet Dilan Taşdemir'in memeleketini, yaşını ve hayatını araştırmaya başladı. İşte Dirayet Dilan Taşdemir'in hayatı...

DİRAYET DİLAN TAŞTEMİR KİMDİR?

18 Nisan 1982 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Dirayet Dilan Taşdemir sosyolog, arkeolog, siyasetçi ve Ağrı milletvekilidir.

Anne adı Nigar, baba adı ise Yusuf'tur. Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerini bitirdikten sonra siyasi hayata atıldı.

İlk olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kadın politikaları alanında danışmanlık yapmaya başladı.

Ulusal ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında görev yaptı.

25 ve 26. Dönemde Ağrı Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelikleri yaptı. HDP MYK Üyesidir.

Orta düzeyde Almanca bilen Taşdemir'in medeni durumu ise bekârdır.

