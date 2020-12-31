DirectX ne anlama gelir? DirectX güncellemesi gerekli midir?

Microsoft tarafından geliştirilen DirectX, oyun ve programların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan bir yazılım programlama ara yüzüdür. Windows sürümlerine göre farklılık gösteren güncellemelere sahiptir. Ara yüzün işlevsel olması ve hatalarının otomatik olarak düzeltilmesi için gerekli olan bu güncellemeleri nasıl yapabileceğiniz ile ilgili bilgiler yazımızda sizleri bekliyor. DirectX Nedir ve Ne İşe Yarar? Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda yer alan DirectX nedir ve ne işe yarar sorusu kullanıcıların sıklıkla merak ettiği konular arasındadır. Microsoft tarafından ortaya koyulan DirectX, bir yazılım programlama ara yüzüdür. Çoklu ortam yazılımlarının hızlı ve doğru bir şekilde açılmasını sağlar. İçerisinde yer alan farklı bileşenler, önemli görevleri yerine getirir. Windows’ta bulunan bu bileşen kümesi, özellikle oyunlarınızın ses ve video donanımı ile senkronize bir şekilde çalışmasını sağlar. Multimedya deneyimini maksimum seviyelere çıkaran ve veriminizi artıran bu arayüz kullanıcıların vazgeçilmezi haline gelir.

DirectX Bileşenleri Nelerdir? Özellikle oyun arayüzü olarak adından sıklıkla bahsettiren DirectX’in bileşenleri ve görevleri aşağıdaki gibidir: DirectPlay: Mesajlaşma ve Bluetooth, modem gibi bağlantıları içerir. Oyun verilerinin kaybolmamasında etkili bir göreve sahiptir. Oyun oynarken gerçekleştirilen sesli sohbetleri kaydeder.

Mesajlaşma ve Bluetooth, modem gibi bağlantıları içerir. Oyun verilerinin kaybolmamasında etkili bir göreve sahiptir. Oyun oynarken gerçekleştirilen sesli sohbetleri kaydeder. DirectInput: Oyun oynarken vazgeçilmeziniz olan fare, joystick, klavye ve benzeri yardımcıların girişlerini ve çıkışlarını yönetir.

Oyun oynarken vazgeçilmeziniz olan fare, joystick, klavye ve benzeri yardımcıların girişlerini ve çıkışlarını yönetir. Direct3D: Farklı boyutlardaki grafiklerin ekrana yansıtılmasını sağlar.

Farklı boyutlardaki grafiklerin ekrana yansıtılmasını sağlar. DirectSound: Seslerin iki ve üç boyutlu formlardaki halini sizlere ulaştırır.

Seslerin iki ve üç boyutlu formlardaki halini sizlere ulaştırır. DirectDraw: Render, API, grafik ve benzeri uygulamaları hızlandırarak farklı ekran tiplerine uygun şekilde çalışmasını sağlar.

Render, API, grafik ve benzeri uygulamaları hızlandırarak farklı ekran tiplerine uygun şekilde çalışmasını sağlar. DirectShow: Çoklu ortam dosyalarının yakalanmasını ve oynatılmasını sağlayarak daha iyi bir internet deneyimi sunar. MP3, ASF, DV, MPEG gibi farklı dosya biçimlerini destekler.

Çoklu ortam dosyalarının yakalanmasını ve oynatılmasını sağlayarak daha iyi bir internet deneyimi sunar. MP3, ASF, DV, MPEG gibi farklı dosya biçimlerini destekler. DirectMusic: Bilgisayarınızda bulunan ses ile ilgili tüm düzenlemeleri yapar. Güncel DirectX 12 Sürümünün Özellikleri DirectX son sürüm olarak bilinen DirectX 12, özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanır. Windows 10 işletim sistemi ile uyumlu olan bu sürüm, diğer Windows versiyonlarını desteklemez. Güç tüketimi konusunda sergilediği tasarruf ile ön plana çıkar. DirectX tabanlı olan grafik programlarında çoklu çekirdek kullanımının önünü açar. Yeniliklerle uyumlu yapısıyla dikkat çeken son sürüm, işlem yükünü işlemci çekirdeklerine dengeli olacak şekilde dağıtır. Böylece, tüm işlem yükünün bir çekirdeğe yüklendiği ve bu yükleme nedeniyle birçok sorunun ortaya çıktığı günleri geride bırakır. Aşırı ısınma ve donma problemlerini minimuma düşüren ve bilgisayarınızın verimini artıran son sürüme sahip olmak için nasıl güncelleme yapmanız gerektiği ise yazımızda sizleri bekliyor. Adım Adım DirectX Güncelleme İşlemleri Daha iyi bir deneyim için DirectX güncellemesi yapmanız tavsiye ediliyor. Görüntü ve ses performansınızı yüksek seviyelere çıkararak oyunlarınızı keyifle oynamanızı sağlayan son sürüm için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: