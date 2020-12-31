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DirectX ne anlama gelir? DirectX güncellemesi gerekli midir?

31.12.2020 11:43 | Son Güncelleme:
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DirectX ne anlama gelir? DirectX güncellemesi gerekli midir?

Programların ve oyunların açılmasında önemli bir rol oynayan DirectX hakkında merak ettiğiniz her şey burada. Bilgisayarınıza nasıl yükleme yapabileceğinizi öğrenmek ve oyun deneyiminizi yüksek seviyelere taşımak artık çok kolay.

Microsoft tarafından geliştirilen DirectX, oyun ve programların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan bir yazılım programlama ara yüzüdür. Windows sürümlerine göre farklılık gösteren güncellemelere sahiptir. Ara yüzün işlevsel olması ve hatalarının otomatik olarak düzeltilmesi için gerekli olan bu güncellemeleri nasıl yapabileceğiniz ile ilgili bilgiler yazımızda sizleri bekliyor.

DirectX Nedir ve Ne İşe Yarar?

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda yer alan DirectX nedir ve ne işe yarar sorusu kullanıcıların sıklıkla merak ettiği konular arasındadır. Microsoft tarafından ortaya koyulan DirectX, bir yazılım programlama ara yüzüdür. Çoklu ortam yazılımlarının hızlı ve doğru bir şekilde açılmasını sağlar. İçerisinde yer alan farklı bileşenler, önemli görevleri yerine getirir. Windows’ta bulunan bu bileşen kümesi, özellikle oyunlarınızın ses ve video donanımı ile senkronize bir şekilde çalışmasını sağlar. Multimedya deneyimini maksimum seviyelere çıkaran ve veriminizi artıran bu arayüz kullanıcıların vazgeçilmezi haline gelir.

DirectX Bileşenleri Nelerdir?

Özellikle oyun arayüzü olarak adından sıklıkla bahsettiren DirectX’in bileşenleri ve görevleri aşağıdaki gibidir:

  • DirectPlay: Mesajlaşma ve Bluetooth, modem gibi bağlantıları içerir. Oyun verilerinin kaybolmamasında etkili bir göreve sahiptir. Oyun oynarken gerçekleştirilen sesli sohbetleri kaydeder.
  • DirectInput: Oyun oynarken vazgeçilmeziniz olan fare, joystick, klavye ve benzeri yardımcıların girişlerini ve çıkışlarını yönetir.
  • Direct3D: Farklı boyutlardaki grafiklerin ekrana yansıtılmasını sağlar.
  • DirectSound: Seslerin iki ve üç boyutlu formlardaki halini sizlere ulaştırır.
  • DirectDraw: Render, API, grafik ve benzeri uygulamaları hızlandırarak farklı ekran tiplerine uygun şekilde çalışmasını sağlar.
  • DirectShow: Çoklu ortam dosyalarının yakalanmasını ve oynatılmasını sağlayarak daha iyi bir internet deneyimi sunar. MP3, ASF, DV, MPEG gibi farklı dosya biçimlerini destekler.
  • DirectMusic: Bilgisayarınızda bulunan ses ile ilgili tüm düzenlemeleri yapar.

Güncel DirectX 12 Sürümünün Özellikleri

DirectX son sürüm olarak bilinen DirectX 12, özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanır. Windows 10 işletim sistemi ile uyumlu olan bu sürüm, diğer Windows versiyonlarını desteklemez. Güç tüketimi konusunda sergilediği tasarruf ile ön plana çıkar. DirectX tabanlı olan grafik programlarında çoklu çekirdek kullanımının önünü açar. Yeniliklerle uyumlu yapısıyla dikkat çeken son sürüm, işlem yükünü işlemci çekirdeklerine dengeli olacak şekilde dağıtır. Böylece, tüm işlem yükünün bir çekirdeğe yüklendiği ve bu yükleme nedeniyle birçok sorunun ortaya çıktığı günleri geride bırakır. Aşırı ısınma ve donma problemlerini minimuma düşüren ve bilgisayarınızın verimini artıran son sürüme sahip olmak için nasıl güncelleme yapmanız gerektiği ise yazımızda sizleri bekliyor.

Adım Adım DirectX Güncelleme İşlemleri

Daha iyi bir deneyim için DirectX güncellemesi yapmanız tavsiye ediliyor. Görüntü ve ses performansınızı yüksek seviyelere çıkararak oyunlarınızı keyifle oynamanızı sağlayan son sürüm için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • İlk olarak bilgisayarınızda arama çubuğuna gelerek klavyeniz yardımıyla ‘dxdiag’ yazın.
  • Bilgisayarınızda yer alan DirectX sürümünün güncel olup olmadığını öğrenmek için ‘dxdiag’ yazdığınızda karşınıza çıkan DirectX tanı aracına tıklayın.
  • DirectX tanı aracı ekranını açtıktan sonra bilgisayarınızda yüklü bulunan sürümün bileşenleri, nasıl kullanılacağı, sürücüleri ve daha birçok bilgiyi bulabileceğiniz ekranı inceleyin.
  • Sistem bilgisi adı altında yer alan bilgiler içerisinde DirectX sürümü bölümüne göz atarak bilgisayarınızdaki sürümün hangisi olduğuna ve güncel olup olmadığına karar verin.
  • Sürüm güncel değilse güncelleme yapma aşamasına geçin.
  • Arama çubuğuna denetle yazarak Windows Update ekranını açın, güncelleştirmeleri denetleyin.
  • Denetleme işlemini gerçekleştirdikten sonra karşınıza çıkan ekrandaki komutları takip ederek hem diğer güncelleştirmelerinizi hem de DirectX güncellemesini yükleyin. DirectX indirme aracı ve benzeri özel işlemlere ihtiyaç duyulmaz.

Neden DirectX Güncellemesi Yapmalısın?

Yukarıda yer alan adımları takip etmeniz birçok açıdan sizlere avantaj sağlar. Sistem iyileştirmelerinin yanı sıra sürümünüzün daha güvenli hale gelmesinde önemli bir rol oynar. Oyunlarınızın ses ve görüntü donanımı ile doğrudan alakalı olan DirectX, güncellemeler sayesinde video oyunlarınızla daha uyumlu bir şekilde çalışır. Böylece, daha yüksek performansı kaçınılmaz kılar. Güncel DirectX indir adımlarını takip etmezseniz uyumlu bir performans elde etme ihtimalimiz de düşer. Oyun oynarken görüntü kalitesinin yüksek olmasını ve her detayı yakalamak istiyorsanız güncelleştirmeleri yapmanız gerekir.

DirectX Diğer Sürümleri Nelerdir?

Kullanıcıyla ilk buluşan sürümü DirectX 1.0 olur. Windows platformundaki oyunlar için geliştirilmiş olan bu arayüz, 1995 yılında hizmete sunulur. Bu sürümü 1996 yılında ortaya koyulan DirectX 2 takip eder. 3D ses özelliğinin eklendiği DirectX 3 sürümü ise çoklu oyun oynama hayallerinin ilk kez gerçekleştirildiği bir deneyim yaşatır. DirectX 7, 8, 9 ve 10 sürümleri de yeni özelliklerle kullanıcılara hizmet sunmaya devam eder. Windows 7 ile birlikte hayatınıza giren DirectX 11 sürümü, yüksek grafik kalitesini gözler önüne serer. Windows Vista’ya da kurulumu yapılabilir. Kendini geliştirmeye ve sizlere daha iyi bir deneyim yaşatmaya devam eden bu yazılım programlama arayüzünün güncelleştirmelerini düzenli bir şekilde yaparak en son sürüme hemen şimdi sahip olabilirsiniz.

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