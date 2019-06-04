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Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 18:44 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe’de bir kamyonetin direğe takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Barajyolu Caddesi’nde C.B.

Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı

İstanbul Sancaktepe’de bir kamyonetin direğe takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Barajyolu Caddesi’nde C.B. yönetimdeki 34 SH 2203 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen çekici aracı kaza yaptığı yerden kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı

Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı

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