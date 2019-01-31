HABER

Direğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta elektrik direğine çarpan otomobil iki parçta olurken, kazada sürücü Mehmet Kaz (46) yaşamını yitirdi, İrfan Tepe (32) ağır yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta elektrik direğine çarpan otomobil iki parçta olurken, kazada sürücü Mehmet Kaz (46) yaşamını yitirdi, İrfan Tepe (32) ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kahramanmaraş- Adana karayolunda meydana geldi. Türkoğlu yönüne giden Mehmet Kaz yönetimindeki 46 TB 259 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil parçalanırken, sürücü Mehmet Kaz ile yanında bulunan İrfan Tepe araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Kaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Direğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralıDireğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralıDireğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralıDireğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Gaziantep'te kumar operasyonu: 17 gözaltıGaziantep'te kumar operasyonu: 17 gözaltı
Bastondan kılıç çıktıBastondan kılıç çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.