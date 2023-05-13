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  4. Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti

13.05.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Adana’da meydana geldi. Metin Tor'un kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada Metin Tor hayatını kaybetti.

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Tor otomobiliyle caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

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OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken sürücü kaldırıma savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. (İHA)

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trafik kazası

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