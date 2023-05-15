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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

Bartın’da meydana gelen feci kazada, Burhan Ağartan (22) yönetimindeki otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Burhan Ağartan hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

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