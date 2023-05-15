Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Mynet Haber
22 dakika önce
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Bartın’da meydana gelen feci kazada, Burhan Ağartan (22) yönetimindeki otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Burhan Ağartan hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.
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