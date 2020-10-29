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Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarparak tarlaya düşmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kaza Beyşehir-Konya Karayolu’nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli bekçi olduğu öğrenilen Mustafa U. (56) yönetimindeki otomobil Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken ilçe merkezi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya düşen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü ile Hatice U. ve Havvanur B. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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