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Direğe çarpan otomobil yandı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil demir bariyerleri geçip yön levhasının bulunduğu direğe çarparak alev alev yandı.

Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) - ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil demir bariyerleri geçip yön levhasının bulunduğu direğe çarparak alev alev yandı. Kazada, otomobil sürücüsü Gürsel Karabulut (29), hayatını kaybetti. Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu hastaneler sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Gürsel Karabulut'un kullandığı 06 DTJ 20 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp demir bariyeri aştıktan sonra yön levhasının bulunduğu direğe çarptı. Kazanın hemen ardından alev alan otomobil bir anda ateş topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün yanmış bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde ise vücudunun bir bölümü yanan Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cesedi, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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