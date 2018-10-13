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Direğe çarpan otomobil yandı; yaralı telefonu elinden bırakmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki direğe çarptıktan sonra alev alıp yandı.

Direğe çarpan otomobil yandı; yaralı telefonu elinden bırakmadı

Semih ERSÖZLER / ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki direğe çarptıktan sonra alev alıp yandı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde Kundu oteller bölgesine seyir halinde olan Ferit Tutam'ın kullandığı 07 LZ 571 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yanındaki arkadaşı Aydıncan Demir çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Müdahale sırasında yaralılardan birisinin elindeki cep telefonunu bırakmaması dikkat çekti.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü otomobil, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Direğe çarpan otomobil yandı; yaralı telefonu elinden bırakmadıDireğe çarpan otomobil yandı; yaralı telefonu elinden bırakmadı

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