Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta kontrolden çıkarak önce ahşap elektrik direğine daha sonra beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde meydana geldi. Cengiz Çataltepe yönetimindeki 58 DK 903 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce ahşap elektrik direğine çarptı. Daha sonra savrulan otomobil beton elektrik direğine çarparak durdu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Çataltepe, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Çataltepe kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Çataltepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

