Direğe gücü yetmeyince parçalarını çaldı

Afyonkarahisar’da bir şahıs akıllara durgunluk verecek bir hırsızlık gerçekleştirerek, tarladan geçen yüksek gerilim hattı bağlı elektrik direğinin parçalarını çaldı. Şahıs jandarmanın başarılı takibi ile patpat diye tabir edilen tarım aracına yüklediği direk parçalarıyla yakalandı.

Olay, Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesi Kızılyar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A., isimli bir şahsın tarlasında geçen yüksek gerelim hatlarını taşıyan elektrik değinin parçalarının çalındığı bilgisini alan jandarma ekipleri hareke geçti. Hırsızlık olayında sökülen demir parçalarının patpat diye tabir edilen tarım aracına yüklenerek götürüldüğü bilgisini alan ekipler bölgede yaptığı incelemede Çayırpınar köyü içerisinde E.M. isimli şahsın kullandığı patpatı durdurdu. Patpatın römorkunda arama yapan ekipler çalınan demir malzemeler ile olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet balyoz, 1 adet demir kesme makası ve 1 adet keser ele geçirdi.

Olayın ardından E.M., isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.



