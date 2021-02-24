Direğin devrilme ihtimaline aldırış etmeden kazayı film gibi izlediler

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası devrilme ihtimali olan aydınlatma direğine aldırış etmeyen vatandaşlar kazayı film gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İrfanlı Mahallesi 70 Evler civarında meydana geldi. Onur Ç. idaresindeki 80 DV 019 plakalı otomobil ile Kadir Ç. idaresindeki kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Onur Ç. idaresindeki otomobil refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Onur Ç. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan çarpmanın şiddetiyle hasar alan aydınlatma direğinde eğim oluştu. Direğin devrilmesine aldırış etmeyen çevredeki vatandaşa kazayı film gibi izledi. Kaza yerine gelen TEDAŞ ekipleri ise direkle ilgili çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

