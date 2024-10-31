HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Direklere asılan afişler görenler mahalleliyi şaşkına çevirdi! "Saf ayağına yatar, inanmayın, kadınları çiçekle kandıran bir şeytan"

Direklere asılan afişler görenler mahalleliyi şaşkına çevirdi! "Saf ayağına yatar, inanmayın, kadınları çiçekle kandıran bir şeytan"

31.10.2024 21:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde direklere asılan taciz suçlamalarıyla dolu yazılar mahalleliyi şaşırttı. Üzerinde bir kişinin fotoğrafı ve suçlayıcı ifadeler bulunan afişlerin kim tarafından asıldığı bilinmezken, olay mahallede büyük merak uyandırdı. Afişlerde "Saf ayağına yatar, inanmayın", "Kadınları çiçekle kandıran bir şeytan" gibi garip ifadeler yer aldı.

Direklere asılan afişler görenler mahalleliyi şaşkına çevirdi! "Saf ayağına yatar, inanmayın, kadınları çiçekle kandıran bir şeytan"

Fatih Mahallesi'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Mahallenin çeşitli noktalarındaki direklere bir kişinin fotoğrafları ile taciz iddialarını içeren yazılar asıldı. Yazılarda, "Mahallenizde barındırmayın. Saf ayağına yatar, inanmayın", "Kadınları çiçekle kandıran bir şeytan", "Sapık ve tecavüzcü. Kadınları kandırıp parasını yiyor" gibi ifadelere yer verildi. Mahalle sakinleri, kim veya kimler tarafından asıldığı bilinmeyen yazıları ve fotoğrafları gördüklerinde şaşkınlık yaşadı.

AW319880_01

"ŞAHSI TANIMIYORUM"

Bir mahalle sakini, "Pazar sabahı arabamı temizlemek için dışarıya çıktım. Evimin önündeki direkte yazı olduğunu fark ettim. Merak ettim, yazıyı inceledim. Bir adamın fotoğrafı vardı. Yazı yazılmış ama ben şahsı tanımıyorum. Bu adamın mahallede olduğu söyleniyor. Ben hiç görmedim. Bunları asan mağdur olduğunu, canının yandığını belirtmek istemiş. Ama ben herhangi bir şekilde görmedim, tanımıyorum. Görmediğim için de pek bir şey diyemiyorum" dedi.

AW319880_03

"BU BİR UYARI OLDU"

Yenimahalle Muhtarı Salih Yolcu ise, "Dün mahallemizdeki birçok noktaya A4 kağıdı üzerine şahsın resmiyle birlikte not yazılmıştır. Notta şahsın sapıklığı, dolandırıcılığı belirtiliyor ama burada isim yok, adres yok. Dolayısıyla şahsın fotoğrafına baktığımda şahsı ben de çıkaramadım. Öyle bir şahsa da mahallemde rastlamadım. Oturup oturmadığını kesin kayıtlarla bilmemekteyim. Bunu asan kim onu da bilmiyorum. Bu bir uyarı olabilir. Bu mağduriyeti bir başkasının da yaşamaması adına böyle bir yazı asmış olabilirler. Tüm vatandaşlarımızın böyle bir durumu yaşamamasını temenni ederim. Şahsı tanımıyorum ve geçmişte benim mahallemde oturup oturmadığını bilmiyorum. Kimlik bilgisi olursa bizim mahallemizde oturup oturmadığı da anlaşılır. Kimlerle ne yaşadığını, kimi nasıl dolandırdığını bilmiyoruz" dedi.
AW319880_02
Muhtar Yolcu, konunun Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne de bildirildiğini ifade etti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli ilan
En Çok Okunan Haberler
Eski futbolcuya kapkaç saldırısı! Çantasını kurtardı ama...

Eski futbolcuya kapkaç saldırısı! Çantasını kurtardı ama...

Hollywood'daki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

Hollywood'daki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

Özgür Özel'in 'Ahmet Özer' çağrısına yanıt vermeyip gelmemişti! Fatih Portakal'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

Özgür Özel'in 'Ahmet Özer' çağrısına yanıt vermeyip gelmemişti! Fatih Portakal'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar! Savcıya tehdit dolu sözler: 'Elinden geleni ardına koyma'

Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar! Savcıya tehdit dolu sözler: 'Elinden geleni ardına koyma'

Karşılarında çöp yığını buldular! "100 kamyon mal getireceğim"

Karşılarında çöp yığını buldular! "100 kamyon mal getireceğim"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.