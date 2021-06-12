HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Direklerin üzerinde duruyor! Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender

Direklerin üzerinde duruyor! Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender

12.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland mimarisi bongalov tipi evler Türkiye'de yaygınlaşırken Karadeniz’in mühendislik harikası serender (ambar) yapıları her geçen gün çürümeye ve yıkılmaya yüz tutuyor. Bu kültürel değerin kaybolup gitmemesini isteyenler ise serenderlerin turizme kazandırılmasını bekliyor.

Direklerin üzerinde duruyor! Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender

Sinop'un Erfelek ilçesi köylerinde gizli bir hazine keşfedilmeyi bekliyor. Tarihi ahşap serenderler altı adet direğin üzerindeki dengesiyle tam bir mühendislik harikası. Geçmişte güvenilir bir ambar vazifesi gören bu yapılar özelliklerini üzerinde yükseldikleri direkler ve ucundaki yuvarlak büyük taşlara borçlu. Direklerinin üzerindeki yuvarlak taşlar dengede kalmalarını sağlarken aynı zamanda fare girmesine de imkan vermiyor. Serenderlerin üstü ambar işlevi görürken altı yazın sıcaklığına karşın serin bir ortam sunuyor. Pekmez yapılıyor, odunlar, malzemeler saklanıyor. Yalnız basit bir kulübe ya da ambar değil, bazı örneklerinde ahşap oyma tekniğiyle yapılmış zengin süslemelerle estetik bir sanatı da görmek mümkün.
100-150 yıllık bu kültürel değer şimdilerde kaybolup gitmenin eşiğinde.

083011ea-3919-45da-b323-e89bd7c19678

Tayland mimarisi bongalov tipi evler ülkemizde yaygınlaşırken Karadeniz'in mühendislik harikası serender yapıları her geçen gün çürümeye ve yıkılmaya yüz tutuyor. Tek katlı ve verandalı bungalov evler Tayland'ın geleneksel evlerine karşılık geliyor. Karadeniz'in geleneksel yapıları serenderlerin ise henüz bu potansiyeli fark edilebilmiş değil. Sinop'un Erfelek ilçesi Kaldırayak köyü Kuz Mahallesi’nde bugüne kadar korunabilmiş 3 adet örneği mevcut. Geçmişte ambar olarak kullanılsalar da turistlerin konaklayabileceği imkanlara da sahipler. Bu yapıların korunması ve yenilerinin yapılıp yaygınlaştırılması isteniyor.

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı, trafiği birbirine kattıÜst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı, trafiği birbirine kattı

Kuz Mahallesi'nde evi bulunan Erfelek Merkez Mahallesi Muhtarı Abdullah Bilik serenderleri şöyle anlattı:

"100-150 yıl önce bunlar ambar olarak kullanılıyordu. Burada rençberlik olduğu için vatandaş, buğdayını, mısırını, arpasını, yulafını kendi yiyeceğini hayvanı için yemini burada korumuş. Göz göz yapmışlar bunu 6 direk üzerinde yükseliyor. Bizim yöremiz yağmurlu olduğu için Eylül aylarında altında tezgahlarını kurarlar pekmez yaparlar. Bunun 8 ayaklısı da var. Bunların altına odun konabilir. Kağnı arabası olan onu koyar. Sabanıydı dımrığıydı bu şekilde burada muhafaza ederler."

7313e0f8-3174-4d90-b9d3-4d55e9228af6

"ÇEVREDE 3-5 TANE KALDI, TURİZME AÇILSA GÜZEL OLUR"

Serenderlerin sahip olduğu potansiyeli ortaya koyan Abdullah Bilik, “Ayaklı olmasının sebebi farelerden korumak içindir. Fare girmemesi için ve düzgün terazide durması için böyledir. Farenin girmemesini sağlayan altına ayakların en üstüne yerleştirilen yuvarlak büyük taşlardır. Fare onu geçemez. İnsanlarımız bunu düşünmüşler o şekilde bunu kurmuşlar. Büyükşehirlerde yaşayan insanlar bunu bilmez bu ev niye havada der. Bazı yerlerde bunları eve de çevirebiliyorlar. Altını çevirip dubleks gibi kullanıyorlar. Eskiden her evin bir ambarı vardı. Şimdi ya 3-5 tane bulursun ya bulamazsın. Bakım olmadığı için çöküyor. Öyle olunca da fırıncılara odun olarak bunu alıyorlar. Bungolov evleri gibi de olabilir bunlar. Bir pansiyon gibi kullanılsa turizme açılsa güzel olur. Bunu vatandaş vermiyor zaten yazın geliyor. 3-5 gün kalıyor bu kalsın kültürel değerimiz yok olmasın diyor. Sonra kendi haline terk edilmiş gibi kalıyor bunlar. Bu şekilde aslında değerlendirmek lazım” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Doktorlar bile açıklayamıyor: Kendi rekorunu kırdıDoktorlar bile açıklayamıyor: Kendi rekorunu kırdı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.