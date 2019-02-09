Direksiyon başına geçen Erdem, şoförlerin sıkıntılarını dinledi

CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, taksinin direksiyonuna geçerek, şoförlerin derdine ortak oldu.

CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, Nilüfer taksi durağına giderek şoförlerle sohbet etti. Ardından taksinin direksiyonuna geçen Erdem, aracın şoförüyle birlikte kendini gideceği yere bıraktı. Taksiden inen Erdem basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Taksici esnafımızla beraber bir tur attık. Onların dertlerini dinlemek istedik. Onlar bizim için en önemli. En hassas görevi yerine getiriyorlar. Bizim aynı zamanda dostumuz, arkadaşımız ve en güvendiğimiz insanlar. Hastaneye gideceğimiz zaman ambulans şoförümüzler. Dolayısıyla onlara çok şey borçluyuz. Hepsinin yolları açık olsun" dedi.

Erdem’in ziyaretinden memnun kalan taksi şoförleri, kendisine teşekkür etti.