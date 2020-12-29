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Direksiyon başına geçen kadına hapis cezası

29.12.2020 10:55 | Son Güncelleme:
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Direksiyon başına geçen kadına hapis cezası

Dünyanın en baskıcı ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'da alınan bir karar uluslararası kamuoyunun tepkisini çekti. Kadınların otomobil kullanmasının yasak olduğu ülkede 2018'de direksiyon başına geçen Loujain al-Hathloul'a 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İnsan hakları ihlallerinin sık sık görüldüğü ve Türkiye ile 2018 yılında Cemal Kaşıkçı cinayetiyle gergin bir ilişkiye sahip olan Suudi Arabistan’da dün gece alınan bir karar uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

2018 yılında Suudi Arabistan’ın kadınların tek başlarına otomobil kullanabilmesinin yolunu açan aktivist Loujain al-Hathloul’a 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 31 yaşındaki al-Hathloul’un ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve ülkesinin siyasi sistemini değiştirmeye çalışmaktan ceza aldığı belirtildi. Yapılan açıklamada genç aktivistin gerçek suçunun ise yabancı basına konuşmak ve aralarında Birleşik Krallık ve ABD’nin de olduğu diplomatlarla iletişime geçmek olduğu kaydedildi.

al-Hathloul ile birlikte 8 kadın gözaltına alınmış ve bu protestodan birkaç hafta sonra 2018 yılının haziran ayında kadınların otomobil kullanma yasağı kaldırılmıştı.

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