Direksiyon başına uyuyakaldı! Gözlerini açtığında... Feci kaza

Kaza, Orhaneli-Bursa yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü R.A. (37), otomobiliyle seyir halindeyken uyudu.

AĞAÇLARA ÇARPINCA GÖZLERİNİ AÇABİLDİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden R.A., yol kenarındaki ağaçlara çarpınca gözlerini açabildi. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

TERS DÖNEN ARAÇTAN, EKİPLER ÇIKARDI

Olay yerine sevk edilen ekipler, ters dönen araçtan R.A.’yı çıkararak hastaneye sevk etti.

Kazada hafif yaralanan R.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. (İHA)



