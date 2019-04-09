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"Direksiyon başında anlık mesajlaşma çılgınlık boyutuna ulaştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Celil Anık, direksiyon başındaki sürücülere anlık mesajlaşma programları hakkında önemli uyarı yaptı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Celil Anık, direksiyon başındaki sürücülere anlık mesajlaşma programları hakkında önemli uyarı yaptı. Anık, "WhatsApp kullanımı yaygınlaştı, araçla seyir halindeyken mesajlaşma çılgınlık boyutuna ulaştı. Akıllı telefonla mesaj yazmaya çalışan sürücüler kazaya yol açıyor. Tespiti zor olduğu için de etkili mücadele edilemiyor" dedi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, trafik güvenliğini tehdit eden bir gerçeğe dikkat çekti. Anık, WhatsApp kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte araçla seyir halindeyken mesajlaşmanın çılgınlık boyutuna ulaştığına işaret etti.
Anık, sürücülerin bir yandan araç kullanırken, diğer yandan ellerinde akıllı telefonlarla mesaj yazmaya çalıştığını, bu yüzden trafik kazalarının meydana geldiğini belirtti. Anık, can ve mal kaybına yol açan bu durumla tespiti zor olduğu için etkili mücadele edilemediğini de dile getirdi. Anık, şu uyarılarda bulundu:
"Saatte 110 kilometre hızla giden bir sürücü için tehlike anında reaksiyon mesafesi (ayağın gazdan çekilip fren pedalına basılıncaya kadar katedilen yol) normal koşullarda 31 metredir. Bu mesafe, elde cep telefonu ile konuşuluyor ya da mesaj yazılıyorsa 45 metreye kadar çıkabilmektedir. 14 metrelik bu sapma ne yazık ki can ve mal kaybına yol açan trafik kazası demektir. Telefonla mesaj yazmaya çalışan ya da konuşan sürücüler, hem kendilerinin hem yanındakilerin hem de çevresindekilerin hayatlarını tehdit ediyor."
Anık, Karayolları Trafik Kanunu’nun 73. maddesi C bendine göre seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın yasak olduğunu ifade etti. Anık, şöyle devam etti:
"235 TL para, 10 da puan cezası var. Ancak özellikle mesaj yazan sürücüleri kameralar ya da trafik ekipleri tarafından tespit etmek zor. Burada iş, araç kullanırken mesaj yazmayı alışkanlık haline getirenlere düşüyor."

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